Billy Dee Williams tornarà a ser Lando Calrissian 35 anys després

L''Episodi IX' de la saga 'Star Wars', que s'estrenarà el 20 de desembre de 2019, comptarà de nou amb Billy Dee Williams, l'actor nord-americà que va encarnar Lando Calrissian, l'amic de Han Solo, en la trilogia original.

Williams (Nova York, 1937) va interpretar per primer cop aquest caça-recompenses a 'L'imperi contraataca' (1980) i després a 'El retorn del Jedi' (1983). El personatge de Calrissian va tornar a aparèixer a 'Han Solo: una història de Star Wars' (2018), un film derivat de la trama central de la saga en què Han Solo, de jove, coneix per primera vegada Chewbacca i Calrissian. Qui interpretava el Calrissian de jove, però, no era Williams sinó Donald Glover.

El novè episodi -encara amb el títol per determinar- finalitzarà la tercera trilogia de la saga, que compta amb 'El despertar de la força' (2015), dirigit per J.J. Abrams, i 'Els últims Jedi' (2017), amb Rian Johnson com a director.

El director d'aquesta nova entrega havia de ser, en un inici, Colin Trevorrow, realitzador de 'Jurassic World' (2015), però finalment tornarà a ser J. J. Abrams.

El film es començarà a rodar aquest estiu i, a més de Billy Dee Williams, el repartiment inclourà Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren), Óscar Isaac (Poe Dameron), John Boyega (Finn) i Keri Rusell, que encara està per confirmar quin personatge interpretarà.