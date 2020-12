La pintada d'amor més cara: s'enfronta a 22 mesos de presó per un grafiti al Pont del Diable

El fiscal de medi ambient de Tarragona demana 1 any i 10 mesos de presó per a un individu acusat de fer una pintada a l'aqüeducte romà de les Ferreres, al municipi de Tarragona. Segons l'acusació pública, el 29 de setembre del 2018 Cosmin O.R. va escriure amb pintura vermella els caràcters "C X L 29-09-2018", flanquejats per dos cors i amb quatre punts en un dels carreus restaurats i de nova factura en la part superior de l'aqüeducte, conegut com el Pont del Diable.

Aquesta suposada inscripció amorosa feia, segons el fiscal, que resultés "deslluït i deteriorat a la contemplació com a monument històric des de la part transitable de l'aqüeducte ( specus)". L'home està acusat d'un suposat delicte contra el patrimoni històric.

En l'escrit d'acusació, el fiscal Ignacio Monreal subratlla que l'aqüeducte és un Bé Cultural d'Interès Nacional i forma part del conjunt declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco l'any 2000, dins el Conjunt Arqueològic de Tàrraco.

El fiscal reclama que l'home indemnitzi l'Ajuntament de Tarragona amb 647,35 euros (l'import equivalent a la restauració de la pintada) i que pagui les costes processals. El cas es jutjarà aviat als jutjats penals de Tarragona.