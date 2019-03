El pintor Jaume Muxart mor als 96 anys

260x366 'Testa', un oli sobre fusta de Muxart / FUNDACIÓ VILA CASAS 'Testa', un oli sobre fusta de Muxart / FUNDACIÓ VILA CASAS

El pintor Jaume Muxart ha mort als 96 anys d'edat, tal com ha informat aquest divendres la seva família. Nascut a Martorell el 3 de juliol de 1922, va ser escollit membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, l'any 1990; ha estat guardonat amb nombrosos premis, entre els quals hi ha l'ENIT de San Vito (Roma), l'any 1955, el Torres García, el 1957 i el Juan Gris, el 1959. També va rebre al llarg de la seva carrera la medalla d'honor de la Primera Biennal de l'Esport l'any 1967, la Medalla d'Or 'Señal 68', l'any 1970, així com els premis Ciutat de Barcelona (1971) i Quadern de la Fundació dels Amics de les Arts de Sabadell (1995). Al març del 2011 va ser inaugurat a Martorell el Muxart Espai d’Art I Creació Contemporanis a la Casa Par destinat a la conservació i l’exposició de l’obra de l’artista, i també a la seva activitat pictòrica.

Format a l’Escola de Belles Arts de Barcelona (1940), va obtenir el professorat el 1945. Deu anys després, va formar el Grup Taüll amb Marc Aleu i Socies, Modest Cuixart, Josep Guinovart i Bertran, Jordi Mercadé i Farrés, Antoni Tàpies i Puig i Joan-Gabriel Tharrats i Vidal.

Va exposar per primer cop el 1947 en una col·lectiva a Barcelona i l'any següent va participar en l'Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid. L'any 1959 va participar a la Cinquena Biennal de São Paulo. Posteriorment va exposar a Barcelona (Sala Gaspar, 1957 i 1988, Sala Dau al Set, 1981, 1984) i a Estocolm, Londres, Copenhaguen, Madrid i altres ciutats europees, i també als EUA. Entre les seves exposicions monogràfiques cal esmentar 'De Muxart a Van Gogh. Recreacions' (1990), 'New York. Pintures' (1992), 'Montserrat' (1998), 'Big Bang' (2003), a més d'una extensa Antològica (2005).