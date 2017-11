Un pintor que tradueix el que veu al ‘cinemascope’

Coincidint amb l’exposició de David Hockney al Guggenheim de Bilbao, l’editorial Elba acaba de publicar David Hockney. Love life, un volum amb tres assajos de l’escriptor i crític d’art francès Jean Frémon sobre l’artista. “Provin de fullejar una monografia sobre Hockney i els impressionarà aquest fet: tenim la impressió que ja coneixem totes o gairebé totes aquestes pintures. Amb una mica d’audàcia fins i tot ens veuríem capaços de dibuixar-ne un esbós de memòria. És el seu punt fonamental: les pintures de David Hockney són memorables ”, afirma Frémon. A més, un dels temes del llibre són els 82 retrats de l’exposició del Guggenheim, que es van poder veure per primera vegada a la Royal Academy de Londres.

“Aquesta empresa és una vasta autobiografia en què el pintor és el narrador, figura borrosa que es retira de l’escena per descriure-la o pintar-la”, explica l’autor. “De prop, els trets són una mica imprecisos, el pintor ha incorporat respiracions, aproximacions que contenen vida i que a distància creen una imatge més forta”. Un altre dels trets que en destaca és la capacitat de Hockney de jugar amb la perspectiva: “Es veu que s’ha concentrat en el relleu: com fer que en una imatge plana la impressió de relleu hi sigui, quan amb prou feines hi ha perspectiva, només una mena de línia de l’horitzó formada per la juntura entre la catifa i la cortina del fons”. Jean Frémon defineix Hockney com un artista “megalòfil”. “Li agrada veure-hi en gran”, subratlla, i arriba a comparar la seva pintura amb el cinema: “Ho tradueix tot al cinemascope ”.

El títol del llibre prové del lema que el mateix Hockney va escriure a la sortida de la retrospectiva que li va dedicar el Centre Georges Pompidou, i que es pot traduir com “M’estimo la vida”. Els tres assajos recullen la relació de Frémon i Hockney des de l’any 1998 i aborden qüestions com l’experimentació de l’artista amb els aparells òptics i les seves investigacions sobre les tècniques i la perspectiva dels mestres antics, els seus tallers i la seva relació amb la tradició pictòrica francesa. Entre els artistes que més admira hi ha Poussin, Lorrain, Ingres, Manet, Monet i Dubuffet, però n’hi ha dos que són els seus dos “grans amors” del segle XX: Matisse i Picasso, a qui Frémon també considera francès.

Així mateix, el llibre és un bon reflex de la recerca constant de l’artista i la seva manca de tabús per treballar amb les noves tecnologies, com ha demostrat amb les obres fetes amb el telèfon mòbil i un iPad. “Hockney no vol abandonar la imatge que està pintant, vol quedar-s’hi, vol que hi entrem”, afirma Frémon.