Les pintures murals de Sixena es queden al MNAC

Ho havia advertit Gianluigi Colalucci, restaurador dels frescos de la Capella Sixtina del Vaticà. Treure del MNAC les pintures de la sala capitular del monestir de Sixena exigeix “extrema prudència i cautela”. Altres experts internacionals consultats pel MNAC coincidien en l’alt risc que comportaria el trasllat. Ara també considera el mateix la titular del jutjat de primera instància núm. 2 d’Osca, que ahir va paralitzar l’execució provisional de la sentència del 2016 que obligava el MNAC a traslladar les pintures a Sixena. “El risc de deteriorament és evident tenint en compte la fragilitat de les pintures murals. Per tant, és motiu suficient per paralitzar l’execució provisional, tenint en compte que ens trobem davant una obra d’art d’un valor artístic extraordinari”, diu la jutge en una interlocutòria que no deixa marge a cap intepretació creativa.

El director del MNAC, Pepe Serra, ha celebrat una decisió judicial que recull els arguments presentats pel museu, “centrats a protegir i conservar una obra d’art única al món”. “Les pintures de Sixena segueixen exposades i accessibles per a tothom”, afegeix Serra. La jutge desaconsella el trasllat per “la fragilitat” dels frescos romànics, “vulnerables davant un procés de desmuntatge, transport i muntatge posterior”, però també amonesta les autoritats aragoneses perquè considera que no ha quedat “acreditada la finalització de totes les obres de restauració de la sala capitular [del monestir de Sixena]” ni tampoc “la instal·lació del sistema de climatització, al qual al·ludeix l’arquitecte Antonio García Cid, que estava previst per a la sala capitular”. La conclusió de la jutge és que “les condicions climàtiques del monestir no són les adients per rebre les pintures murals”.

“A veure si ens posem les piles”

L’alcalde de Vilanova de Sixena, Ildefonso Salillas, va dir ahir que demanaria “explicacions” al Govern de l’Aragó, que és el responsable de les obres de millora del monestir. “A veure si ens posem tots les piles i s’acaben aquestes feines”, afirma Salillas, que tanmateix considera que la paralització del trasllat no significa que les pintures es quedin definitivament al MNAC. De fet, res no serà segur fins que sigui ferma una sentència que podria arribar d’aquí tres anys. “La sentència va a favor nostre i les pintures es poden traslladar encara que sigui extremant les precaucions”, diu l’alcalde, que confiava en l’execució provisional de la sentència.

Més bel·ligerant es va mostrar la consellera de Cultura aragonesa, Mayte Pérez, que, contràriament a la consideració judicial, assegura que la sala capitular “compleix de sobres” les condicions necessàries per acollir les pintures. “Hem intentat millorar les condicions, que ara són millors que les que puguin tenir les pintures murals al MNAC o en qualsevol altre museu. Tindrem l’última tecnologia, però és que avui ja es compleixen les condicions necessàries”, insisteix Pérez.