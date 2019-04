La pirateria cau un 3% (però creix en videojocs i partits de futbol)

La lluita contra la pirateria progressa lentament. Encara que el 2018 a Espanya ha caigut un 3%, la descàrrega il·legal de continguts segueix suposant grans pèrdues per al sector cultural i creatiu, tot i que augmenta el consum legal de cinema, sèries, música, videojocs i llibres. En total, es van accedir a 4.348 milions de continguts il·legals l'any passat, segons un informe de l'Observatori de la Pirateria i Hàbits de Consum de Continguts Digitals, elaborat per la consultoria independent GfK i presentat aquest divendres.

Les xifres de la pirateria del 2018

En els últims quatre anys la pirateria ha caigut un 12%.

Ha suposat una pèrdua econòmica de 2.188 milions d'euros, dels quals l'Estat n'ha deixat de percebre 638 en concepte d'IVA, IRPF i Seguretat Social.

En l'àmbit laboral, l'impacte suposa 131.262 llocs de treball (21.877 de directes i la resta d'indirectes).

Les pel·lícules van ser el contingut més piratejat, amb un perjudici de 471 milions d'euros, seguit de les sèries (167 milions), la música (536 milions), els llibres (215 milions), els videojocs (256 milions), el futbol (269 milions), la premsa (247 milions) i les partitures musicals (18 milions).

Els únics sectors on la pirateria ha augmentat, tot i que lleugerament, són els videojocs i les retransmissions de partits de futbol.

Els espais de pirateria es professionalitzen

Dels 4.047 internautes entrevistats en l'estudi –entre 11 i 74 anys–, més de la meitat afirmen no saber "distingir entre les plataformes legals i les que no ho són". Els motius que els porten a piratejar continguts són la "rapidesa i facilitat d'accés" i "l'absència de conseqüències legals". El consum il·legal està migrant dels cercadors web (d'un 79% a un 60%) cap a aplicacions de mòbil i tauleta i cap a les xarxes socials, especialment WhatsApp.

Les plataformes pirates "tenen una estructura similar a les webs lícites, inclús en qualitat, per la qual cosa es fa difícil diferenciar-les", explica el director de la Unitat de Negoci de GfK, Iñigo Palau. "La pirateria que coneixem prové de pàgines professionals i internacionals, no és un joc de nens. Com que són de fora no les podem tancar i només queda bloquejar-les", adverteix Adriana Moscoso, directora d'Indústries Culturals del ministeri de Cultura. Segons l'informe, molts espais venen a tercers les dades personals que l'usuari comunica quan es registra i és una de les seves fonts de finançament.

Quines mesures s'estan prenent?

La nova llei de propietat intel·lectual, que va entrar en vigor el 2 de març, recull mesures contra la pirateria com l'augment de la facilitat per tancar una pàgina web pirata que sigui reincident o que prèviament ja hagi tingut una resolució judicial.

"Les mesures legislatives tenen una incidència positiva però la lentitud amb què s'apliquen impedeix que la reducció de la pirateria sigui radical com en altres països del nostre entorn", comenta la presidenta de la Coalició de Creadors, Carlota Navarrete, i demana que l'administració agilitzi els processos i posi el focus en el bloqueig de webs.