Una placa identificarà la casa que va acollir Gabo a Barcelona

Gabriel García Márquez tindrà una placa que identificarà la que durant 8 anys va ser casa seva a Barcelona. S'ha anunciat aquest dijous en un dels actes de la setmana que s'ha batejat com 'El rastre de Gabo a Barcelona', i on hi havia amics de l'escriptor com ara Luis Goytisolo, Xavi Ayén i Pilar Calderón, cònsul de Colòmbia a Barcelona. Ha sigut aquesta última la que ha anunciat, amb la complicitat de l'oficina de Barcelona Ciutat Literària, que s'assenyalarà la casa del carrer Caponata, 6.

'El rastre de Gabo a Barcelona' celebra l'empremta de l'escriptor a Barcelona amb motiu dels 5 anys de la seva mort, amb actes cada dia fins aquest diumenge. Entre les propostes que han sorgit d'aquest projecte hi ha la voluntat de fer un Festival Gabo a Barcelona que tingui continuïtat. I també s'ha fet la petició formal, des de La Caixa, de dedicar-li un carrer amb el seu nom.