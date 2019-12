10 plans culturals per al cap de setmana

'Els Pastorets de pa sucat amb oli'

Barcelona. Fins al 5 de gener.

L'Associació Catalana de Teatre Educatiu ofereix al Teatre del Raval Els Pastorets de pa sucat amb oli, una obra infantil inspirada en el clàssic de Folch i Torres. En aquesta versió dels Pastorets, els actors s'han perdut a la carretera i no arribaran a temps per a la funció. Els tècnics hauran de protagonitzar l'espectacle, tot i que sense el públic no els serà possible. En aquesta obra, el públic participa de manera activa durant la funció, de manera que és una versió dinàmica d'aquest clàssic, ara una mica reinventat.

‘Start Wars’ al Palau de la Música Catalana

Barcelona. Dissabte 21 de desembre.

L'Orquestra Simfònica Camera Musicae ofereix aquest dissabte a la Sala de Concerts del Palau de la Música una sessió de la música del compositor nord-americà John Williams, autor de bandes sonores com La Guerra de les Galàxies, que, aprofitant l'estrena de l'última pel·lícula, ocupa gran part del concert. També s'interpretaran temes d'altres llargmetratges com ET, Harry Potter, Parc Juràssic o La llista de Schindler.

'Que bèstia!'

Artesa de Segre. Dissabte 21 de desembre.

Que bèstia! és el nou espectacle de Tortell Poltrona, inspirat en els grans pallassos d'inicis i mitjans del segle XX. Segons el pallasso, “és el resultat d'una recerca escènica del món del clown". Després de més de 40 anys d'experiència, Poltrona ha trobat en les entrades clàssiques "una font d'inspiració en què la relació del blanc, l'august i el contra-august provoquen jocs hilarants d'una precisió matemàtica".

HOP Festival. Dansa urbana i creació contemporània

Barcelona. Dissabte 21 i diumenge 22 de desembre.

El HOP Festival 2019 és una proposta de dansa que recorre diferents espais culturals de la ciutat de Barcelona amb activitats per a petits i grans, per a tot tipus de públics i que promou el talent local sense perdre de vista el panorama internacional. L'organitza l'associació El Generador, Art i Creació Cultural al Mercat de les Flors. També mostren els treballs en xarxa a centres culturals de proximitat, fàbriques de creació, institucions, artistes i altres agents del sector de la dansa.

'This is Real Love'

Barcelona. Fins al 29 de desembre.

El Col·lectiu VVAA ofereix al Teatre Lliure de Gràcia una proposta de “joves i ficció davant l'imperi de l'amor”. “Els diners importen. Sobretot per guanyar diners. I com que nosaltres volem guanyar diners, haurem de construir un imperi. Una power couple”, diu el col·lectiu artístic a la descripció del seu projecte per explicar la representació que es fa del matrimoni d'una parella monògama i una empresa. L'any passat la Sala Beckett va acollir aquesta proposta artística i creativa.



'El dia més curt' al CCCB

Barcelona. Dissabte 21 de desembre.

La festa del curtmetratge arriba al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona amb El dia més curt, que relaciona el solstici d'hivern del 21 de desembre amb la festa mundial del cinema curt. La programació inclou peces de cineastes que tornen a través de quatre sessions: Bandarra!, Junior Beat, Km. 0 i Perles. La iniciativa pretén reivindicar el paper del curtmetratge en la cultura cinematogràfica i en la renovació de la creació audiovisual.

'Conte de Nadal' al Liceu

Barcelona. Dissabte 21 i diumenge 22 de desembre.

El Gran Teatre del Liceu celebra el Nadal a través de la mítica representació de Conte de Nadal de Charles Dickens durant el cap de setmana. La interpretació anirà a càrrec del pianista i compositor de Barcelona Albert Guinovart, juntament amb VEUS - Cor Infantil Amics de la Unió i l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, que interpretaran musicalment les aventures dels fantasmes de Nadal de Dickens. La representació compta amb la particularitat de les il·lustracions de dibuixos fets amb sorra que s'aniran projectant en una gran pantalla.

Ramon Mirabet a Santa Maria del Mar

Barcelona. Dissabte 21 de desembre.

Ramon Mirabet ofereix dissabte en el marc del Festival Mil·lenni un concert únic a la basílica de Santa Maria del Mar, un dels concerts més especials de la temporada amb cançons inèdites en directe. Set músics acompanyaran la veu del cantant amb noves instrumentacions dins d'una ambientació sonora inspirada en el Nadal. Aquesta és la 21a edició del festival, que està dirigit, organitzat i produït per Concert Studio.

'Diumenges a tot ritme' a Lleida

Lleida. Diumenge 22 de desembre.

Aquest diumenge el Cafè del Teatre de l'Escorxador de Lleida acull l'última sessió del Diumenges a tot ritme, centrada en els instruments de vent i metall , a càrrec de Gabriel Tripiana, Jordi Gayà i Oksana Shymanska. Aquest projecte es basa en concerts educatius creats i pensats per al públic familiar, una bona ocasió per passar una estona gaudint i aprenent de la música.

Els tradicionals pessebres de les Rambles

Barcelona. Fins al 26 de gener.

L'Associació de Pessebristes de Barcelona ha organitzat un any més l' exposició de pessebres a la Parròquia de la Mare de Déu de Betlem. Es pot fer la visita cada dia fins al 6 de gener del 2020. Després només es podrà visitar els diumenges fins al 26 de gener.