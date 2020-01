10 plans culturals per al cap de setmana

8a edició del Festival Sâlmon

Barcelona. Fins al 16 de febrer

El Festival Sâlmon, que comença aquest cap de setmana, arrenca amb l'estrena de Why should it be more desirable for green fire balls to exist than not? de Georgia Vardarou. Es tracta d'un solo de dansa de l'artista en col·laboració amb l'artista visual David Bergé. El duet combina imatge i moviment per crear un espai per al públic en què parlen de la relació efímera entre els dos elements. “En aquest espai que es crea a partir de les nostres percepcions és on potser té lloc la dansa”, diuen els creadors.

Descobreix les parts més amagades dels museus a l'iN MUSEU 2020

Barcelona. Dissabte 1 de febrer

Aquest dissabte se celebra la quarta edició d’ iN MUSEU, la jornada en què catorze museus municipals de Barcelona ofereixen visites exclusives a les seves reserves, tallers de restauració i espais habitualment restringits al públic general. El personal especialitzat que hi treballa (restauradors, conservadors, documentalistes, etc.) serà l’encarregat d'ensenyar allò que normalment queda fora de l'abast del públic. Cal realitzar una reserva anticipada a través de la web per accedir a les visites, que tindran lloc de 10 a 18.30 h i tenen un cost de 2€ per als majors de 16 anys.

Els equipaments visitables són: el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), la Fundació Miró, el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), el Centre de Col·leccions del MUHBA, el Born Centre de Cultura i Memòria, el Museu Frederic Marès, el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, el Museu del Disseny, el Castell de Montjuïc, el Museu Etnològic i de Cultures del Món, el Laboratori de Natura del Museu de Ciències Naturals i el Museu de la Música.

Festival Sona Flamenc 2020

Tarragona. De l'1 al 16 de febrer

El festival Sona Flamenc 2020 arrenca aquest cap de setmana amb un flashmob amb més de 400 persones ballant alhora, a la plaça Corsini a les 12, en què col·laboraran les escoles de flamenc de la ciutat. Dissabte, Juan Ramón Caro dona el tret de sortida al cicle de concerts amb un espectacle que mostra la seva manera de sentir el flamenc a través de la seva guitarra al teatre El Magatzem. El músic ha actuat amb artistes prestigiosos del flamenc com Enrique Morente o Miguel Poveda. La mateixa nit també actuarà Lin Cortés, artista destacat en la fusió d'estils, a la Sala Zero.

El festival celebra la seva segona edició amb l'objectiu de mostrar l'art i la cultura flamenca amb una visió “contemporània i transversal”, volent acostar el flamenc a nous públics i donar visibilitat a artistes i agents culturals de flamenc a la ciutat. En total, durant les dues setmanes que dura el festival, hi haurà 25 activitats diferents amb concerts, espectacles, classes obertes i altres propostes culturals.

Festival BCNegra. Ciutat amagada

Barcelona. Del 30 de gener al 9 de febrer

Aquesta nova edició de BCNegra s'inspira en els racons més amagats de Barcelona. Entre els autors que es mouran per aquesta ciutat amagada hi haurà Juan Madrid, (guanyador del premi Pepe Carvalho), Dominique Manotti, Javier Cercas, Dolores Redondo, Yasmina Khadra, Petros Màrkaris, Marc Pastor, Teresa Solana, Domingo Villar, Niklas Natt och Dag i Antonio Manzini.

Aquesta edició posa la mirada en el centenari del naixement de Boris Vian, de qui la tardor passada Comanegra va publicar Escopiré sobre les vostres tombes (1946) amb traducció d'Adrià Pujol. Per a aquest primer cap de setmana, el festival ha programat una ruta nocturna pel cementiri del Poblenou que descobrirà als visitants els panteons i escultures de gran valor artístic i històric de l'espai.

Participa al Gameday, la jornada per celebrar la cultura dels videojocs

Barcelona. Dissabte 1 de febrer

En el marc de l'exposició Gameplay, aquest dissabte se celebra el Gameday amb la inauguració del Zooom, una sala de joc d'entrada lliure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La inauguració de la sala serà a les 11 del matí i a les 12 comença la sessió de joc en directe Let's play! amb el youtuber Outconsumer i Conrad Roset, creador del videojoc Gris. A l'auditori del CCCB es projectarà a les 18.30 h la pel·lícula de ciència-ficció eXistenZ (1999), de David Cronenberg, i es podrà visitar l'exposició Gameplay de manera gratuïta en l'horari nocturn, de vuit a deu de la nit.

Cicle Jazz a prop

Terrassa. Del 25 de gener al 7 de març

Terrassa celebra la 23a edició del cicle Jazz a prop. Centres cívics i equipaments culturals de la ciutat acullen durant el cap de setmana concerts de diferents estils de jazz per a tots els públics. El cicle consta de vuit concerts en espais emblemàtics amb l'objectiu de democratitzar la cultura i fer confluir en un mateix espai el patrimoni històric i gastronòmic amb el jazz. Aquest dissabte hi ha programada una sessió de jazz amb Al·lana, jazz fusió vocal, una formació d'Anna Jané Dern, Jofre Fité Benítez, Alan Pribizchuk Rodríguez i Roger Calduch Sospedra al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany.

Barnasants

Diferents seus pel país. Fins al 6 de març

El festival de cançó d’autor Barnasants començava el cap de setmana passant homenatjant el 25è aniversari de la mort del cantautor Ovidi Montllor. Per a aquest dissabte, el festival proposa diverses actuacions en diferents punts del país. Guiem Soldevila presenta el seu últim disc Fins demà o la propera metamorfosi (Satélite K, 2018) a l'Auditori del Conservatori de Manacor, mentre que Glòria Julià i Víctor Leiva ofereixen un espectacle de poesia amb cançons en format acústic al Harlem Club de Barcelona. També hi haurà un concert de Marina Rossell al Cinema Sant Francesc de Formentera i Joan Amèric actuarà a la sala Luz de Gas. Diumenge, Pablo Guerrero ofereix un concert a l'Auditori Barradas de l'Hospitalet de Llobregat.

Projeccions del Cicle Gaudí

Diferents localitats del país. Fins a l'abril

L' Acadèmia del Cinema Català impulsa el Cicle Gaudí, que vol acostar als espectadors el cinema que es fa al país a través de la projecció a 52 municipis de pel·lícules i documentals que són nominats i guanyadors de guardons al certamen. Les projeccions normalment van acompanyades d'un posterior col·loqui amb una de les persones que han participat en l'elaboració del film. Aquest febrer es projectarà La hija de un ladrón, de Belen Funes, a una trentena de cinemes de municipis com Badalona, Calella, Gelida, Igualada, Manlleu, Rubí, Tavertet, Torelló i Vilanova i la Geltrú.

Últim cap de setmana d’ Aïda al Liceu

Barcelona. Fins al diumenge 2 de febrer

L'òpera Aïda és una de les obres més conegudes de Giuseppe Verdi i la més representada al Liceu de Barcelona. Escrita l'any 1870 amb motiu de la inauguració del canal de Suez, relata l'intens drama d'un triangle amorós contextualitzat a l'antic Egipte. Aida, Amneris i Radamès viuen l'amor i l'odi amb passió fins al final. L'òpera ve acompanyada de grans escenes amb els decorats restaurats que Josep Mestres Cabanes va fer el 1945. El Liceu n'ha fet ara una nova producció en què s'ha substituït el ballet clàssic que apareix en tres moments de l'obra per la capoeira, combinada amb dansa contemporània. Aquest serà l'últim cap de setmana de funcions de l'espectacle.

Guille Milkyway a la festa Churros con chocolate

Barcelona. Diumenge 2 de febrer

La Sala Apolo acull aquest diumenge la festa Churros con Chocolate amb Guille Milkyway, que protagonitzarà l'espai Antichurros en format DJ set i s'acompanyarà dels grans èxits de La Casa Azul a partir de les sis de la tarda. El músic estarà acompanyat per 2 mary DJ (Rajah i Hal9000), Mistery Affair i Sita. L'entrada és lliure a partir de les quatre de la tarda i fins a les nou del vespre.