10 plans culturals per al cap de setmana

9a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or

Girona. Fins al 18 de febrer

Aquesta setmana Girona acull la novena edició del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or, un dels cinc festivals de circ més grans del món. Aquest any s'han convidat 84 artistes de 12 països diferents. La nova edició del festival commemora el 50è aniversari de l'arribada de la primera companyia de circ rus a Espanya i per això aquest any es podrà veure un gruix important d'artistes russos. S'han programat diverses funcions durant el cap de setmana a la Carpa Camp de Mart, situada a la Devesa de Girona. Acompanya al festival la segona edició del Circus World Market al Palau de Fires. Com a novetat, una nova carpa sense columnes a l’interior permetrà una visibilitat total de les atraccions.

Llum BCN als carrers del Poblenou

Barcelona. 14, 15 i 16 de febrer

Les nits de divendres, dissabte i diumenge els carrers del barri del Poblenou es transformen en un espai al servei d'artistes internacionals que faran servir la llum, el moviment, la realitat virtual i la intel·ligència artificial per explorar noves formes i significats per a l'espai públic. El Llum BCN és un festival que transforma l'antic barri industrial del districte de Sant Martí en un laboratori de creació lumínica. Des de l'organització han elaborat l'aplicació mòbil Llum BCN, que permet descobrir el mapa interactiu per visitar totes les instal·lacions i rutes proposades. També permet crear noves rutes i compartir-les amb altres usuaris, així com llegir tota la informació detallada de l’esdeveniment i les notícies i activitats destacades.

Eufònic Urbà

Barcelona. Fins al 29 de febrer

L' Eufònic Urbà és el festival dedicat a les arts sonores i visuals que es trasllada a l' Arts Santa Mònica durant el febrer. Des del cap de setmana passat es pot visitar l'exposició Tonalitats afectives, que incideix en les visions de sis artistes que vinculen diferents eines de treball i processos de reflexió. El festival, organitzat per Plan 9 Cultural i produït per l'Arts Santa Mònica, col·labora amb Lo Pati (Centre d’Art Terres de l’Ebre), on se celebrarà també del 27 al 30 d’agost.

Maria José Llergo presenta el seu nou disc a L’Auditori

Barcelona. 14 de febrer

La cordovesa Maria José Llergo presenta el seu primer disc Sanación (2020) a L'Auditori acompanyada de la Big Electric Orchestra de Claudio Marrero. L'àlbum és un EP de set temes publicat per Sony en què mostra com ha anat polint el seu talent fins a arribar a temes que mostren l'univers més místic de la cantant, ple de simbolismes i missatges encriptats. El disc comença amb la visita a casa del seu avi Pepe, que mentre treballava la terra "va sembrar les llavors de la seva veu". Amb la seva família sempre molt present, el primer treball de l'artista és un agraïment a les seves arrels.

6a edició del festival Cara·B a la Fabra i Coats

Barcelona. Dissabte 15 i diumenge 16 de febrer

Aquest cap de setmana a la Fabra i Coats se celebra el Festival Cara B, que té la voluntat de mostrar la realitat de l’escena musical independent de l'Estat. Alguns dels grups que hi participen són Locoplaya, una banda de rap canari formada per Bejo, Don Patricio i Uge; Los Punsetes, que presenten el seu sisè àlbum Aniquilación; la cantant Deva, i les madrilenyes Cariño, una de les bandes més fresques i emergents de l'escena indie espanyola actual.

Festival de Teatre francès Oui!

Barcelona. Fins diumenge 16 de febrer

A l' Institut de Teatre de Barcelona s'hi representa aquest dissabte Je vole… et le reste je le dirai aux ombres ( Volo i ho diré a les ombres), que forma part del Festival de Teatre en Francès Oui!. Basada en fets reals, l'obra es posa a la ment d'un home que va entrar al ple d'un ajuntament i va disparar contra la gent que hi havia. El festival també acull l'adaptació al francès de l'èxit d'Iván Morales: Sé de un lugar, una obra que tracta de l'amor i de la seva absència i que es pot veure aquest dissabte i diumenge a la Nau Ivanow.

Arnau Griso al Sant Jordi Club

Barcelona. Dissabte 15 de febrer

Arnau Griso actua aquest dissabte al Sant Jordi Club en el marc del Festival GuitarBCN. El duo format per Arnau Blanch (veu) i Eric Griso (veu i guitarra) ofereix en concert les cançons del seu primer disc, Revolución Bananera (Sony, 2018). Els de Sant Cugat acumulen més de 90 milions de reproduccions a les plataformes de streaming i han exhaurit les entrades d'alguns dels concerts de la seva gira actual, a punt d'acabar. El Festival GuitarBCN celebra enguany la seva 31a edició i ha posat a la venda 65.000 entrades.

Projeccions del Cicle Gaudí

A diferents localitats del país. Fins a l’abril

L' Acadèmia del Cinema Català impulsa el Cicle Gaudí, que vol acostar als espectadors el cinema que es fa al país a través de la projecció a 52 municipis de pel·lícules i documentals que són nominats i guanyadors de guardons al certamen. Les projeccions normalment van acompanyades d'un col·loqui posterior amb una de les persones que han participat en l'elaboració del film. Aquest febrer es projectarà La hija de un ladrón, de Belen Funes, en una trentena de cinemes de municipis com Granollers, Sant Just Desvern, Badalona, Cardedeu, Igualada, Sant Joan Despí, Tavertet, l’Hospitalet de l’Infant, Sant Carles de la Ràpita, Tortosa, Bigues i Riells, Rubí, Sant Adrià del Besòs, Cervera o Mollerusa.

'Esta tierra jamás será fértil por haber parido colonos' de Daniela Ortiz

Barcelona. Fins diumenge 16 de febrer

Aquest és l'últim cap de setmana que es pot visitar l'exposició Esta tierra jamás será fértil por haber parido colonos de Daniela Ortiz a La Virreina Centre de la Imatge. L'artista i activista elabora el seu treball a través dels feminismes decolonials i la lluita contra el racisme i el classisme. Ortiz transita per les múltiples violències institucionalitzades envers la població migrant, investiga la situació de les treballadores domèstiques i explora els abusos que perpetra l'Agència Europea de Control de Costes i Fronteres i els responsables de retirar la custòdia de menors.

'Maremar' al Teatre Ateneu.

Tàrrega. Dissabte 15 de febrer

El Teatre Ateneu de Tàrrega acull dissabte, 15 de febrer, la trentena obra de Dagoll Dagom, Maremar. El musical parteix de la història shakesperiana de Pericles i hi estableix un paral·lelisme amb els refugiats per parlar dels desastres que provoca la guerra, la separació de la família i les dificultats i vicissituds fins a tornar a reunir-se la família. L'espectacle vol aportar un bri d’esperança a la dura realitat dels refugiats i dels que han de fugir del seu país per tal de sobreviure.