10 plans culturals per al cap de setmana

Poetry Slam al CCCB

Barcelona. Dissabte 22 de febrer

El Poetry Slam és un campionat de poesia que s'organitza mensualment al vestíbul del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Poetes d'arreu pugen a l'escenari per competir. Aquesta és una manera de crear i difondre literatura oral contemporània, que se sotmet a votació a través del públic per escollir l’ slammer del vespre, és a dir, la persona que millor ha recitat la seva poesia.

Exposició d'Isaki Lacuesta Jo soc allò prohibit a Lo Pati

Amposta. Fins al 3 de maig

Lo Pati, Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, acull l'exposició del director de cinema i guionista gironí Isaki Lacuesta: Jo soc allò prohibit. La instal·lació es basa en una sala fosca on es projecten imatges "prohibides" per reflexionar sobre l'arbitrarietat de la censura i la confusió jurídica. Parteix de la reflexió que "som allò que delimiten les nostres prohibicions, ja que tota societat es defineix a partir de l'autoimposició de límits". Hi col·laboren l'advocat Benet Salellas, el periodista David Jiménez, l'artista i comissari Pedro G. Romero i el cantautor Albert Pla. L'exposició està acompanyada de dues peces més de l'autor: la sèrie Lugares que no existen: Google Earth 1.0 (2009) i el curtmetratge El rito (2010), dos projectes molt relacionats amb la censura d'imatges. La videoinstal·lació Jo soc allò prohibit ha estat guanyadora de la cinquena edició del premi de videocreació de la Xarxa de Centres d'Arts Visuals, Arts Santa Mònica, amb la col·laboració del departament de Cultura i de Loop Barcelona.

8a edició del Fine Art Igualada

Igualada. Del 21 de febrer al 15 de març

La vuitena edició del Fine Art Igualada comença aquest cap de setmana amb 52 mostres fotogràfiques a les 20 sales d'exposicions que hi ha distribuïdes per Igualada. Paral·lelament es duran a terme diferents activitats relacionades amb aquest art a través de visites guiades amb Isabel Muñoz, Per Cromwell, Lúftü Dağtaș i Leysis Quesada; tallers fotogràfics amb Tino Soriano; una masterclass amb Lídia Carbonell, i la presentació del llibre Ayúdame a mirar: La biblia del reportaje gráfico, de Tino Soriano. Aquesta edició comptarà amb professionals de la fotografia d'arreu del món.

42 km al Teatre La Gleva

Barcelona. Del 19 de febrer al 8 de març

El Teatre La Gleva acull l'obra 42 km, guanyadora de la Beca Odisseu 2018, que fa una reflexió sobre la que va ser anomenada com la Ruta del Bakalao. Els actors Diana Gómez, Georgina Latre i Rafa Delacroix debuten a la sala del barri del Farró amb un espectacle sobre la generació de joves que cremava les frustracions a les discoteques valencianes de la Ruta del Bakalao a finals dels anys 80.

Inside the unknown d'Andrea Torres Balaguer al Museu Can Mario

Palafrugell. Dissabte 22 de febrer

Andrea Torres Balaguer presenta Inside the unknown ( Dins el desconegut), una mostra que reuneix prop de 50 fotografies datades entre el 2013 i el 2019. Comissariada per Glòria Bosch i Mercè Vila, l'exposició parteix del món dels somnis i el surrealisme amb les sèries Hypnagogia o Moon, i evoluciona cap a un univers introspectiu on el cos femení i les múltiples identitats que hi habiten esdevenen protagonistes, amb The unknown com a sèrie principal. L'artista explora les relacions que s'estableixen entre la feminitat i la natura a través del simbolisme i la transcripció dels somnis, a partir del realisme màgic i la teoria de la psicoanàlisi. Les seves imatges experimenten amb el conscient i el subconscient i, pensant en el concepte escena-acció, l'artista crea obres que suggereixen relats i convida qui les mira a interpretar-les, mentre es proposa experimentar amb els límits entre la realitat i la ficció.

La espuma de los días al Teatre Lliure

Barcelona. Fins al 23 de febrer

La espuma de los días és l’obra que María Velasco ha adaptat lliurement d'un dels textos més coneguts de Boris Vian. L'espectacle, que es va estrenar al Teatro Español de Madrid, va arribar al Teatre Lliure el 12 de febrer i es pot veure fins al 23 de febrer. L'obra és el resultat de tres anys de feina que han permès a la directora triar els intèrprets i reescriure el text per fusionar-lo amb les improvisacions del repartiment, per crear així una versió de l'obra de Vian “amb un esperit més híbrid i eminentment poètica”.

Vellut i purpurina a La Tretzena Ronda de l’Heliogàbal

Barcelona. Del 18 al 23 de febrer

Durant el febrer el bar Heliogàbal, al barri de Gràcia, celebra La Tretzena Ronda, un festival que acull una gran diversitat d'artistes. Aquest dissabte Jorra Santiago, un dels músics més interessants i estimats de l'escena underground mallorquina, presenta amb la banda Jorra i Gomorra el seu últim disc: Vellut i purpurina (Bubota Discos, 2020). Diumenge el festival acull la vigatana Carla, que presenta el seu últim disc Killing a feeling (Great Canyon Records, 2019). L'àlbum ha estat escollit millor disc de l’any en altres llengües per la revista Enderrock.

Gazoline al Teatre Nacional de Catalunya

Barcelona. Fins a l'1 de març

Mard B. Ase, Michael Batista, María Elaidi, Prince Ezeanyim i Delia Seriche es posen a la pell de cinc joves dels suburbis francesos que entren en conflicte quan es plantegen cremar un cotxe d'algú molt ric. Escrita per Jordi Casanovas, Gazoline qüestiona els aldarulls juvenils i la violència amb una història de la companyia La Joven que es va estrenar a Madrid.

Erritu de Kukai Dantza i Sharon Fridman al Mercat de les Flors

Barcelona. Del divendres 21 al diumenge 23 de febrer

La companyia Kukai Dantza ha unit forces amb el coreògraf Sharon Fridman per crear la peça Erritu. En aquesta ocasió un grup de ballarins i 26 veus del Cor de Noies de l'Orfeó Català revisen els rituals tradicionals bascos que encara es fan avui en dia i els interpreten en clau contemporània.

Projeccions del Cicle Gaudí

Diferents localitats del país. Fins al mes de maig

L' Acadèmia del Cinema Català impulsa el Cicle Gaudí, que vol acostar als espectadors el cinema que es fa al país a través de la projecció a 52 municipis de pel·lícules i documentals que són nominats i guanyadors de guardons al certamen. Les projeccions normalment van acompanyades d'un col·loqui amb una de les persones que han participat en l'elaboració del film. Aquest febrer es projectarà La hija de un ladrón, de Belén Funes, a una trentena de cinemes de municipis com Òrrius, la Bisbal d’Empordà, Santa Coloma de Farners, el Vilosell, Manlleu, Cassà de la Selva i Sant Cugat del Vallès.