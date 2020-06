La plataforma Cultura de Base demana a l'Ajuntament de Barcelona mesures concretes per al sector

La plataforma Cultura de Base, formada per més de 100 entitats de Barcelona, demana a l'Ajuntament mesures concretes per donar resposta a la precarietat del sector. En una carta adreçada a l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub), la plataforma expressa la "disconformitat" amb les mesures que l'Ajuntament va impulsar per al teixit cultural de la ciutat. "Aquestes polítiques no donen resposta a les reivindicacions que la Cultura de Base planteja des del 2019", afirma la plataforma.

Les mesures econòmiques de l'Icub, diuen, "tenen un caràcter de curt termini, d'emergència, i no cobreixen les demandes constants de la Cultura de Base des de fa més d'una dècada: la transparència, el canvi de model estructural de gestió, la traçabilitat dels pressupostos públics i dels criteris que els regeixen, i la creació d'un òrgan que auditi la institució de manera independent, un Observatori Ciutadà la Cultura". La plataforma considera que ha patit "un oblit institucional" i, per això, reclama al consistori que reconegui "la singularitat i la vulnerabilitat estructural" de totes les entitats que en formen part.

Així mateix, demanen "urgentment" que es constitueixi una taula de negociació contínua entre l'Icub i la plataforma "per concretar mesures, exigir transparència i acabar amb el desemparament i l'abandonament sistemàtic de la cultura de base a Barcelona". També lamenten que les ajudes extraordinàries impulsades pel consistori requereixin "la sempre ambigua innovació" que, asseguren, "no té res a veure amb el territori de la investigació i les pràctiques de l'art i la cultura". Argumenten que la cultura de base "no té cap necessitat de reinventar-se contínuament perquè és, per definició, experimentació creativa, acció crítica i pensament independent".

A la carta, la plataforma exigeix "més claredat, accessibilitat i transparència de les xifres del pressupost municipal destinades a la cultura" perquè la ciutadania "pugui fer un seguiment detallat de l'arquitectura opaca dels consorcis i els convenis público-privats". A més, critiquen "l'intent d'apropiació i manipulació indeguda de l'Icub del terme cultura de base" i diuen que no s'hi senten "ni identificats ni representats".