La plataforma +MACBA+Cultura reclama reunir-se amb Ada Colau

La plataforma +MACBA+Cultura ha denunciat aquest divendres en un comunicat la impossibilitat de reunir-se amb l'alcaldessa Ada Colau per fer-li arribar un manifest amb més de 4.200 signatures per promoure que el Macba s'ampliï a la capella de la Misercòrdia. Al text afirmen que després que els portaveus de la plataforma, l'artista Ignasi Aballí i el galerista Joan Anton Maragall, enviessin "una carta física, un correu electrònic i fessin repetides trucades a l’equip de l’alcaldessa", no han aconseguit posar data a la reunió.

La plataforma recorda que el seu objectiu és trobar "una solució integradora en què els professionals de la salut i els pacients puguin tenir un centre d’assistència primària posat al dia i d’acord amb les seves necessitats, juntament amb l’ampliació del Macba prevista en el Pla Estratègic 2020-2022 a la capella de la Misericòrdia".

Mentre ja han començat les reunions de treball per avaluar les alternatives a l'ampliació del museu que proposa l'Ajuntament, Joan Anton Maragall i Ignasi Aballí demanen que aquest grup tingui "les eines necessàries per obtenir unes conclusions rigoroses per a cadascuna de les propostes que permetin l’òptim desenvolupament del CAP Raval Nord i del Macba", com "el projecte arquitectònic, pressupost econòmic, compromís de finançament i seguretat jurídica dels terrenys". La referència als terrenys té a veure amb el fet que la proposta preferida de l'Ajuntament és construir un cub de dues plantes a la vora de l'edifici Meier, que ocuparia terrenys de la Diputació de Barcelona. També s'està estudiant construir-hi el nou CAP Raval Nord.