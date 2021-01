La plataforma de concerts a demanda Cooncert s'acomiada després de set anys

La promotora catalana d'actuacions a demanda Cooncert ha anunciat que s'acomiada, després de 7 anys i de més de 500 concerts, per culpa del covid-19. Els seguidors de la plataforma podien demanar concerts dels seus artistes preferits a la seva població, a través de la promotora, perquè hi actuessin. "La pandèmia s'ha carregat moltes coses i una és Cooncert. No hem pogut resistir tants mesos sense concerts i sense saber encara el que ens queda. Amb tota aquesta incertesa i sense cap tipus d'ajuda a la vista, no tenim més remei que acomiadar-nos".



Admeten, en un missatge a les xarxes socials, que trobaran a faltar "els descobriments del públic, veure artistes tocar per primera vegada a les ciutats, les distàncies curtes i totes les emocions que encara ens quedaven per sentir". Afegeixen que a partir d'ara es veuran entre el públic com uns fans més, que és justament el que els va animar a tirar endavant el projecte.

Cooncert va aparèixer en escena el setembre del 2013, amb un projecte que buscava, a través d'un sistema similar al crowdfunding, portar a Barcelona i a ciutats espanyoles grups per petició popular.