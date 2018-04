La Gewandhaus de Leipzig i la London Philarmonic, entre els plats forts del tercer BCN Clàssics

Grans orquestres com la Gewandhaus de Leipzig i La London Philarmonic i solistes de primer nivell, entre els quals hi ha el pianista Joaquín Achúcarro, Javier Perianes, el guitarrista Manuel Cañizares i la 'cantaora' Mayte Martín participaran en la pròxima edició del cicle BCN Clàssics del Palau de la Música. La programació inclourà 11 concerts —2 més que l'any passat—, arrencarà el 22 de novembre i finalitzarà el 6 de juny del 2019. Les altres dues orquestres que hi participaran són la filharmònica d'Oslo i Europa Galante.

El primer títol serà l'emblemàtica 'Novena simfonia', de Beethoven, i durant el cicle també s'interpretaran 'Les quatre estacions', de Vivaldi i el 'Concierto de Aranjuez', de Rodrigo; 'Shéhérezade', de Rimski-Kórsakov, i el 'Concert per a piano número 1', de Txaikovski. Pel que fa a l'actuació d'Achúcarro, tocarà peces de Chopin, Debussy i Ravel.

Dos dels 11 concerts són extraordinaris respecte al gruix de la programació: Mayte Martín cantarà 'El amor brujo' a l'agost i el protagonista del concert extraordinari d'hivern 'Una voce in off', serà Xavier Montsalvatge, amb una orquestració de cambra. De fet, els autors catalans són l'altre pilar d'aquesta edició del BCN Clàssics. De Montsalvatge s'ha programat 'Una voce in off'. Eduard Toldrà estarà representat per 'Suite en mi' i 'Vistes al mar'. Els organitzadors estan treballant per tancar una selecció d'àries de Domènec Terradellas i també es podran escoltar composicions de Ferran Sor, Ramon Carnicer i Isaac Albéniz, de qui Albert Guinovart va fer l'orquestració de 'Paisatges ibèrics'. Finalment, Núria Giménez-Comas estrenarà un obra fruit d'un encàrrec del cicle.

En el cicle BCN Clàssics hi col·laboren la discogràfica Tritó, la promotora Ibermúsica i l'Orquestra de Cadaqués, que és la formació resident del BCN Clàssics que enguany fa 30 anys. L'orquestra participarà en quatre dels concerts del cicle, on combinaran el gran repertori universal i la música contemporània i de músics catalans.

El pressupost del cicle és d'uns 600.000 euros i els preus de les entrades estan situats entre els 18 i els 160 euros. Enguany han engegat una campanya de localitats a preus assequibles per a escoles anomenada Escola 10.