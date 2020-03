Un ploraner de Poblet, a la venda a la 6a FAMA

260x366 Un ploraner del segle XV dels sepulcres reials de Poblet. / FAMA Un ploraner del segle XV dels sepulcres reials de Poblet. / FAMA

L’art d’alta època torna a destacar en la sisena edició de la Fira d’Art Modern i Antic de Barcelona (FAMA), que estarà oberta fins diumenge a les Drassanes. Palau Antiguitats exposa un ploraner dels sepulcres reials del monestir de Poblet, obra de Jaume Cascalls. “És l’obra de la fira”, afirma Alberto Velasco, historiador de l’art especialista en Gòtic i professor de la Universitat de Lleida. Tot i això, Albert Martí Palau, representant de la segona generació d’antiquaris de la casa, no en fa públic el preu.

Igual que L’Anunciació de Joan de Borgonya, que va ser la sensació de la passada fira, abans que la comprés la Generalitat, aquest ploraner, que a penes fa uns 30 centímetres, és una obra de museu. Precisament el Museu Marès en té un altre del mateix fris. El ploraner que també està a la venda té la particularitat que conserva als peus fragments de la placa de vidre blau que hi havia al fons. Una altra de les peces més destacades de l’estand és una marededeu amb nen del segle XII que va formar part de la col·lecció del Conventet, de la família Godia.

Un sector selectiu i exigent

En aquesta edició de FAMA hi ha 24 expositors d’arreu de l’Estat, cinc menys que l’any passat. Però per a la directora i el president de FAMA, Macarena Masip i Sergi Clavell, això no representa un gran problema. Mentre que Masip addueix la davallada a la proximitat amb les dates d’Arco i Tefaf, Clavell posa en relleu el caràcter cada vegada més selectiu de la fira. “El mercat és un altre -diu Clavell-. Abans es basava molt en les modes i ara la majoria de col·leccionistes es dediquen a l’art contemporani. El mercat d’antiguitats s’ha convertit en un col·leccionisme d’especialistes”.

Precisament Sergi Clavell té al seu estand una altra de les grans obres de la fira, una marina de Joaquim Mir dels anys del seu apogeu creatiu després de passar dos anys en un sanatori (100.000 euros). També exposa una curiositat: una pintura de Joaquim Torroella de la central termoelèctrica que hi havia al final del Paral·lel i una Cala de Mallorca de Sebastià Junyer (24.000 euros).

Una altra de les descobertes d’aquesta edició de la fira és a la galeria Gothsland, que presenta una selecció de peces que van tenir en cartell a l’exposició d’Els Quatre Gats fins fa pocs dies: un petit dibuix de Ricard Opisso, Gaudí pensant, que van trobar en un altre paper enganxat a la part posterior d’un retrat de l’arquitecte agonitzant fet pel mateix Opisso. Art Petritxol exposa una altra de les pintures més emblemàtiques, un enterrament en unes catacumbes que Joaquim Sorolla va pintar quan era a l’Acadèmia espanyola a Roma (entre 70.000 i 100.000 euros).

A l’estand d’Artur Ramon, que també participa a Tefaf, hi destaca un Joaquim Mir pintat a Miravet (80.000 euros), una arqueta veneciana de finals del segle XVI i una altra de catalana del XVII (30.000 euros). En lloc de Mir, un dels artistes més destacats a la galeria Sadurní és Marià Fortuny: exposen des de peces de formació fins a uns jugadors de cartes de l’etapa de plenitud a Granada. L’artista va pintar aquest quadre dos anys abans de morir i ja s’hi pot observar algun apunt impressionista. També exposen l’última pintura figurativa de Tàpies, feta a Ripoll l’any 1953.

Els camps del col·leccionisme són molt diversos: la fira també acull la galeria especialitzada en peces nàutiques, Nautilus, en la qual hi ha una rara destral d’abordatge de l’armada espanyola.