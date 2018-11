'Sin ti no soy nada' i 'Contigo', cançons sexistes?

260x366 Juan Aguirre i Eva Amaral / ALBERT PIJUAN Juan Aguirre i Eva Amaral / ALBERT PIJUAN

Una activitat educativa de les escoles de Navarra ha aixecat polseguera a les xarxes socials per qualificar de sexistes algunes cançons espanyoles. Les lletres d'Amaral, El Canto del Loco, David Bustamante, Shakira, Maluma o Malú s'han assenyalat com temes que promouen el sexisme dins la iniciativa 'No me cantes violencia', destinada a nens i nenes de 12 a 16 anys. L'activitat pretén analitzar el sexisme i la violència masclista d'una sèrie de cançons perquè els alumnes aprenguin a identificar-los a la música. Es fixa en temes tant actuals com d'èpoques passades, que llista en tres categories en funció de la seva influència.

La primera categoria busca cançons que promouen el sexisme i inclou 'Sin ti no soy nada' (2002) d'Amaral, 'Contigo' (2002) d'El Canto del Loco, 'No vale la pena' (2007) de David Bustamante, 'Tenía tanto que darte' (2008) de Nena Daconte i 'Te espero sentada' (1995) de Shakira, entre d'altres. Els alumnes, en grups mixtos, havien de debatre sobre si les cançons que els proposaven són o no sexistes.

En la segona categoria, cançons que promouen la violència masclista, el programa selecciona 'Cuatro babys' (2018) de Maluma, 'Picky' (2016) de Joe Montana, 'Toda' (2001) de Malú, 'La mataré' (1987), de Loquillo y los Trogloditas i 'En la cama' (2001) de Daddy Yankee. Algunes d'aquestes lletres ja havien posades en entredit per part de grups feministes. Finalment, la tercera categoria recull cançons que denuncien la violència de gènere. Entre les triades hi ha 'Un extraño en mi bañera' (2001) d'Ana Belén, 'No voy a cambiar' (2006) també de Malú, 'Ella' (2004) i 'Malo' (2004) de Bebe, 'El final del cuento de hadas' (2005) de Chojín.

L'aparició d'aquest programa escolar no ha agradat a alguns dels artistes. Músics com l'excantant d'El Canto del Loco, Dani Martín, han mostrat el seu rebuig a la iniciativa a través de Twitter:

Las letras, emociones y lo que ellos representan para nosotros. Por ahí, por ahí... felicidades, esa es la lucha contra el machismo, ese es el ppio de una educación repleta de valores!! Dani Martín Vaya mierda de machista! Buenos días a todos y a todas! Feliz día — Dani Martín (@_danielmartin_) 13 de novembre de 2018

El programa 'No me cantes violencia' argumenta que la selecció i anàlisi de cançons respon al fet que "la violència de gènere en els adolescents es produeix i reprodueix a través d'elements com els mitjans de comunicació, les cançons o els grups d'iguals". També afirma que "pensar que el reggaeton és el gènere musical més sexista del moment és un error, ja que existeix sexisme en molts altres estils".

Després que la polèmica saltés a les xarxes socials, alguns usuaris i mitjans de comunicació van acusar el govern de Navarra de censura. Davant aquestes acusacions el govern de Navarra nega rotundament que censuri les cançons per les seves lletres masclistes. També explica que volen utilitzar-les per "qüestionar el model de l'home i la dona que s'hi mostren". A més, ha manifestat que el programa ja s'havia aplicat anteriorment en altres centres, i s'escuda en el fet que la institució no és l'autora de la llista, sinó que aquesta s'havia utilitzat per altres entitats com el govern de Canàries, l'Ajuntament de València i l'Institut de la Joventut (Injuve).