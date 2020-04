El 'pregó' de Sant Jordi dels Buhos

Guillem Solé, del grup Buhos, ha volgut deixar constància de les condicions tan especials d'aquest Sant Jordi confinat amb un pregó on critica els anys de polítiques d'aprimament de la sanitat pública i expressa la incertesa del present. "No hi haurà alegria fins que algú trobi el remei", diu, i malgrat tot: "vull regalar-te aquest poema / per esborrar dels teus ulls tristos / qualsevol pena".

El pregó de Sant Jordi de Guillem Solé

Sense mascaretes, ni concerts.

Sense bars oberts,

tombes pel pis, camines molest,

esperant un test.

Vull tornar a ser lliure

vull escapar d'aquesta presó.

Quin sentit té viure

si em dius que perilla la Festa Major.



No hi haurà alegria

fins que algú trobi el remei.

S'ho van gastar en armes

i putes pel rei.

Van retallar sanitat i investigació.

Van escanyar l'escola.

El virus arriba, treuen els militars

a veure si cola.



Avui és Sant Jordi

i m'agradaria saltar-me la llei.

I no ser a casa

veient un capítol de les de l'hoquei.

Ja no vull més sèrie,

vull fer l'amor a l'intempèrie.

Jo no vull més cuina,

ni escoltar que estem a la ruïna.



Avui és Sant Jordi

vull regalar-te aquest poema.

Per esborrar dels teus ulls tristos

qualsevol pena.

Avui estem enamorats

sota dels sostres

però els carrers

saps que tornaran a ser nostres



Mori el mal govern!

Visca Catalunya lliure!

Visca Sant Jordi!