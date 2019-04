'Digues un desig', el premi Sant Jordi de novel·la, es convertirà en una sèrie de televisió anglesa

'Digues un desig', la novel·la de Jordi Cabré guanyadora del premi Sant Jordi 2018, serà adaptada en una sèrie de televisió internacional per la productora britànica BlackBox Multimedia. L'agència Pontas n'ha venut els drets.

La novel·la guanyadora del premi Òmnium Cultural ha estat editada enguany per Enciclopèdia Catalana. Es va publicar al mes de febrer i al maig apareixerà a Catedral en castellà. Segons la nota de l'editorial, Jordi Cabré diu: "Em fa molta il·lusió i per a mi suposa una novetat absoluta a dos nivells: pel llenguatge audiovisual i per la visió anglosaxona. Tinc ganes de veure el resultat d'aquesta barreja. Com que serà una adaptació, em deixaré adaptar. Al capdavall, la història ja no és només meva". 'Digues un desig' és un thriller psicològic que segueix les passes d'un escriptor famós que descobreix que el llibre més venut del dia de Sant Jordi és la seva autobiografia, que ell no ha escrit, però. És un joc metaliterari que difumina la frontera entre ficció i realitat fins a fer-la pràcticament imperceptible.

Des de Fox Network Group, Giuliano Papadia, director general i director creatiu de l'empresa, diu: "Estem encantats de tenir la possibilitat d'adaptar aquesta novel·la tan especial. La premissa i els temes són universals i funcionaran amb audiències d'arreu del món, però sense perdre una forta identitat local. El llibre reuneix misteris, passions i sorprenents efectes en la ment del protagonista. Ara estem buscant la millor veu per adaptar-la".