Els premis Goya tanquen la porta a les sèries

Després d'uns quants mesos de debat intern, la junta directiva de l'Acadèmia de Cine ha decidit per unanimitat que mantindrà el sistema actual de candidatures als premis Goya, i descarta així incloure-hi produccions televisives. El debat va arribar de la mà del seu president, Mariano Barroso, que durant la gala anterior apostava en el seu discurs per integrar als premis altres categories audiovisuals. Finalment, els Goya es quedaran amb les candidatures que tenien.

D'altra banda, davant les polèmiques sorgides en premis i festivals per l'arribada dels films produïts per plataformes als principals guardons del món, han especificat que les pel·lícules produïdes per plataformes com Netflix, la HBO o Movistar+ "hauran de complir els requisits d'estrena marcats a les bases", això és, exhibir-se com a mínim set dies en una sala de cinema i tres dies en el cas dels documentals.

L'Acadèmia anima tots els agents interessats (canals, plataformes i productores) a reforçar els premis existents per a televisió, com els premis Iris, i ha comunicat que es reunirà pròximament amb l'Acadèmia de Televisió per transmetre'ls una proposta de col·laboració.