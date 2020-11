Les videotrucades a artistes durant la pandèmia, projecte guanyador del premi CoronaCultura

El BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) han entregat els premis CoronaCultura. Els guardons s'han repartit a diferents disciplines culturals i arreu de Catalunya. El primer premi ha anat a parar a La Sardina Music. Aquest projecte de l'Associació Cultural La Sardina ha posat en contacte músics i fans a través de videotrucades de pagament per donar suport als artistes durant la pandèmia. Durant aquestes videotrucades el públic podia interactuar amb els músics convidats i fer preguntes. Com ha explicat la productora Maria Domingo, el projecte va aparèixer per "donar valor a l'esforç de l'artista, a la seva feina, a la seva música, i aquí va sortir la llavor de La Sardina".

El Genet Blau ha guanyat el segon premi CoronaCultura pel seu contacontes per telèfon. Aquesta llibreria de Lleida va posar en marxa el projecte a l'inici del confinament pensant que només duraria 15 dies. A través d'Instagram i Facebook van decidir narrar un conte cada dia a les 11 h. "Pensàvem que amb 15 dies ho teníem fàcil perquè els teníem tots programats, no ens pensàvem que hi estaríem 56 dies", ha explicat la propietària de la llibreria, Mertxe París.

El tercer premi, amb un valor de 2.000 euros, ha anat cap a La Ira Teatro. Aquest petit teatre del Raval va posar en marxa un projecte en streaming poc després de l'inici de la pandèmia. Felipe Cabezas i Isabella Pintan van crear una experiència immersiva en directe que intentava recrear la mirada de l'espectador com si realment anés al teatre a través de càmeres.

Els premis van néixer poc després de començar el confinament a causa del coronavirus al març. Segons ha explicat el president de la FACC, Jaume Ribera, "la idea va sortir durant el confinament veient tot el que estava fent el sector cultural". "És sorprenent el teixit cultural i la capacitat que hi ha en aquest país per innovar", ha continuat. Per la seva banda, el director territorial del BBVA a Catalunya, José Ballester, ha afegit que el que ha fet el sector cultural durant el confinament, des de les entitats fins als artistes, ha sigut de "matrícula d'honor".

La periodista i cantautora Clara Sánchez-Castro Bonfill ha sigut l'encarregada de repartir els guardons a tots els guanyadors a través d'una ruta en cotxe per Catalunya. Els premis han estat seleccionats d'entre 86 propostes culturals per un jurat format pel director del Palau de la Música, Joan Oller; el president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas; el director del TresC, Alex Zapata; la directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve; i la directora de l'ARA, Esther Vera.