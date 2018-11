El president del Conca reclama al Parlament la renovació urgent dels membres del ple

Carles Duarte, el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, ha demanat aquest dimecres la renovació urgent dels membres de l'organisme que presideix. Ho ha fet durant la seva compareixença davant la comissió de Cultura del Parlament de Catalunya, on ha subratllat que el debat sobre el nou model que hauria de tenir d'aquest organisme no ha d'ajornar la renovació dels seus actuals membres.

El ple del Conca el formen actualment sis membres, dels quals dos (David Albet i Mercè Gisbert) haurien de ser renovats el 21 de gener de 2019 i els altres quatre (Carles Duarte, Isona Passola, Gemma Sendra i Pilar Parcerisas) fa dos anys, però la inestabilitat política dels últims temps i la falta d'iniciativa del Parlament ha perpetuat l'actual composició del ple. A més, en el ple hi ha una vacant d'ençà de la dimissió de Valentí Puig: hauria d'estar format per set membres i no els sis actuals.

Quatre dels grups parlamentaris presents en la comissió s'han sumat a la reclamació de Duarte: Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú - Podem i Junts per Catalunya. Per la seva banda, el representant de Ciutadans Héctor Amelló ha demanat en la seva intervenció que la renovació del ple del Conca es faci "per concurs públic", amb un "criteri meritocràtic" i no "a dit". Durant la sessió també s'ha anunciat que la vicepresidenta del Conca, Gemma Sendra, abandona el ple per assumir responsabilitats en la política municipal.