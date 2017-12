Lambán, a Sixena: "Estimem Catalunya. Però aquest esperit no ens pot portar a no reclamar el que ens pertany"

El president de l'Aragó, Javier Lambán, s'ha desplaçat aquest matí al monestir de Sixena per conèixer les obres que hi van arribar ahir des del Museu de Lleida, i s'ha mostrat molt dur amb la institució: "Ens indigna que es dubti de la capacitat per conservar el patrimoni del govern de l’Aragó. No podem acceptar lliçons per part de Catalunya, i menys després de veure com han tornat les obres. Exigirem responsabilitats per aquesta negligència", ha dit. Així i tot, no volia ser crític: "Avui és dia de celebració i d’eludir qualsevol manifestació crítica".

Lambán està acompanyat de la consellera de Cultura aragonesa, Mayte Pérez, i la vicepresidenta primera de la Diputació Provincial d'Osca, Elisa Sancho. També estan convidats tots els líders polítics aragonesos. "En resposta a aquells que diuen que això ha passat per culpa del 155, els dic que el 155 no ha tingut res a veure, això és mentida. Nosaltres estem al cantó de la llei", diu el president. "Nosaltres estimem Catalunya. Però aquest esperit no ens pot portar a no reclamar el que ens pertany", ha afirmat també el president.

540x306 Un fragment d'un retaule de Gabriel Joly i un bancal atribuït al Mestre de Sixena del Museu de Lleida al monestir de Sixena / SANTI IGLESIAS Un fragment d'un retaule de Gabriel Joly i un bancal atribuït al Mestre de Sixena del Museu de Lleida al monestir de Sixena / SANTI IGLESIAS

A més, el president ha posat en dubte l'adquisició de les peces per part de Catalunya i la tasca del Museu de Lleida: "No sabem quant es va pagar, ni com es va fer. No hi ha res ferm en quant a això. Primer exigirem nosaltres responsabilitats i demanarem les indemnitzacions pertinents per l’estat en que han estat tornades". Pel que fa als horaris més amplis de les visites al monestir, encara és un tema pendent: "Acabem de recuperar el que mai hauria d’haver sortit d’aquí. Ara ens toca actualitzar qüestions pendents, com per exemple que els visites puguin ser de forma més regular".

Així mateix, Lambán considera que l'operació de trasllat va ser un èxit: "Ha estat un èxit rotund, i aquest èxit és imputable a tots: al govern de l’Aragó, a l’ajuntament de Sixena, als tècnics i als cossos de seguretat de l’Estat, que han fet possible que el nostre somni es fes realitat". "El govern de l'Aragó només ha fet possible el compliment de la sentència. Donades les circumstàncies no ha quedat més remei que actuar com s’ha fet", ha dit també.

Els líders polítics aragonesos poden contemplar algunes de les peces arribades des de Lleida, com diversos fragments del retaule barroc d'alabastre de Gabriel Joly i una de les tres caixes sepulcrals del segle XV. Les que estaven al magatzem del museu pendents de ser restaurades -un fet habitual als museus- no s'exposaran fins que no siguin restaurades.

La conservadora Laura Asín ha valorat l'estat de conservació de les peces: "Les obres que estaven exposades es troben en un estat acceptable. Les que no, s’hauran d’estudiar. El procés pot tardar 15 dies o un més, encara no ho sabem".

540x306 La caixa sepulcral de Beatriu Cornel del Museu de Lleida al monestir de Sixena / SANTI IGLESIAS La caixa sepulcral de Beatriu Cornel del Museu de Lleida al monestir de Sixena / SANTI IGLESIAS

Abans de començar a l'acte, l'alcalde de Sixena, Ildefonso Salillas, afirmava que creu que guanyaran el litigi i que les peces no retornaran al Museu de Lleida: "Si les obres han de tornar a Lleida, no passa res, aquestes obres han viatjat molt des de la Guerra Civil i en condicions pitjors. De totes maneres crec que el recurs té poques probabilitats de prosperar", afirma. "El que va passar ahir no hagués passat si la sentència s’hagués dut a terme el 25 de juny de l’any passat o el 31 de juliol d’aquest. Quan la Generalitat les va entregar voluntàriament, les obres van ser embalades i transportades per la mateixa empresa que va anar ahir i no va passar res".