El Govern destinarà 13 milions d'euros del nou sostre de dèficit al pressupost de Cultura

El Govern destinarà 13 dels 72 milions disponibles pel nou sostre de dèficit pressupostari a engreixar els comptes de Cultura, que arribaran així gairebé als 300 milions d'euros. Ho ha explicat aquest dimarts a l'ACN el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, després de mantenir una nova reunió amb la Plataforma Actua Cultura en què també ha participat la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga. Aragonès ho valora com un "pas endavant" per a un sector que necessita un "canvi de tendència". Sobre la pretensió de la plataforma –encara no satisfeta– que el pressupost cultural arribi al 2% del total, el vicepresident creu que el sector "valora l'esforç" i defensa que és millor "anar consolidant avenços de mica en mica i no haver de fer retrocessos".

La setmana passada el Congrés dels Diputats va aprovar un augment del sostre de dèficit fins al 0,2%, que permet a la Generalitat tenir 72 milions més de capacitat de despesa respecte al que preveien els pressupostos del 2020, que s'han d'aprovar al Parlament. D'aquests 72, ja se sap que 13 milions aniran a parar al departament de Cultura. La resta encara s'està perfilant on aniran, segons el conseller d'Economia.

"Som coneixedors que en l'àmbit de la cultura es necessita un punt d'inflexió, un canvi de tendència després d'anys de retrocés en la inversió pressupostària i d'una recuperació insuficient", ha declarat Aragonès. En aquest sentit, el conseller d'Economia considera que aquest "complement" als comptes culturals simbolitza "un pas endavant i un canvi de paradigma". "Teníem clar que calia un acord pel finançament públic de la cultura", afegeix Aragonès, que en les últimes setmanes s'ha reunit tres vegades amb la Plataforma Actua Cultura, que aglutina bona part del sector cultural privat amb una reivindicació principal: que el pressupost de Cultura representi almenys el 2% dels comptes de la Generalitat.

Prop de l'1% de tot el pressupost

Amb els comptes que el Govern havia aprovat –abans d'autoritzar-se el nou sostre de dèficit–, el departament de Cultura comptava amb 286,6 milions d'euros efectius (301 en total, a descomptar la despesa financera i finalista). Això representava el 0,7% del pressupost de la Generalitat, lluny de la pretensió del sector. Amb l'aportació anunciada avui de 13 milions més, el total arriba gairebé als 300 milions d'euros, prop de l'1% dels comptes públics catalans.

Conscient que el pressupost cultural queda, doncs, encara lluny del que demana el sector, Pere Aragonès, creu tanmateix que el "pas es valora" des del sector. "Ells tenen un horitzó del 2%, però nosaltres ens centrarem en els passos immediats que podem fer. Sempre hem dit que és millor parlar de despesa per càpita que no de percentatge total d'un pressupost el total del qual pot anar canviant", ha reflexionat.