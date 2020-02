El pressupost de Cultura segueix per sota de l’1%

301,8 milions d’euros, un increment del 14,5% respecte al 2017. Aquests són els recursos amb què comptarà el departament de Cultura quan el Parlament aprovi els pressuposts del 2020. El percentatge sobre el conjunt dels comptes de la Generalitat és de l’1,1%. Tanmateix, l’import consolidat (és a dir, sense la despesa financera i finalista) és de 286,6 milions d’euros, un 0,75%. Percentualment no hi ha cap millora, i en números absoluts hi ha un increment de 38,5 milions respecte als 263,5 pressupostats el 2017, i que el 2018 i el 2019 van acabar sent 247,5 després que el Tribunal Constitucional tombés l’anomenada taxa audiovisual, que permetia recaptar 16 milions d’euros.

“Aquests pressupostos són millors, però no són els millors”, va dir ahir la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, en la comissió de cultura del Parlament, assumint que Cultura segueix per sota de les demandes tant del sector cultural com de la mateixa conselleria. No hi ha manera que els titulars del departament facin valer dins el Govern el que ells mateixos reclamen per a la cultura. Ha sigut així almenys des del 2010: per la conselleria hi han passat Ferran Mascarell, Santi Vila, Lluís Puig i Laura Borràs (els dos últims amb pressupostos prorrogats), i cap d’ells, com tampoc Vilallonga, han aconseguit que la cultura tingués un tracte més digne en els comptes de la Generalitat. Cal tenir present aquesta prevenció per valorar convenientment uns pressupostos del 2020 que efectivament creixen i que poden apaivagar la paràlisi, però que segueixen lluny dels propòsits del mateix departament de Cultura.

Els números del 2020 s’acosten als del 2011 i redrecen la davallada dels últims vuit anys. Els comptes van tocar fons el 2013, quan només hi va haver 215,5 milions per a Cultura. En general, hi ha un augment en tots els àmbits culturals. Creix l’aportació directa a equipaments on la Generalitat és l’administració pública amb més responsabilitat econòmica, com el MNAC (un 1%, que tampoc és un canvi significatiu), el Teatre Nacional (aquí sí, un rellevant 29,3%) i la Biblioteca de Catalunya (un 8%). Igualment augmenta l’aportació del departament de Cultura a altres equipaments com el Macba (de 3,02 milions el 2019 a 3,29 milions el 2020), L’Auditori (de 4,8 a 5,67), el Liceu (de 8,74 a 8,90) i el Mercat de les Flors (d’1,05 a 1,28). Tanmateix, són xifres més aviat continuistes i inferiors a les que va aportar la Generalitat el 2009. Seguint la mateixa dinàmica d’una de freda i una de calenta, els euros per habitant i any dedicats a Cultura arriben als 39,6: set euros més que el 2019, i prop dels 40,3 del 2011, però lluny dels estàndards europeus.

Un impuls per al MNAC

Entre les partides previstes per al 2020 n’hi ha diverses en l’àrea museística. Per exemple, el MNAC rebrà una aportació d’1,5 milions d’euros per a la nova sala d’exposicions al Pavelló Victòria Eugènia, i 712.000 euros del fons europeu Feder per a la renovació de col·leccions i projectes digitals. Sobre les obres d’acondicionament del pavelló, Vilallonga assegura que el departament té “diners al pressupost perquè s’iniciï aquest any mateix”. “Soc més optimista que el director del MNAC”, afegeix la consellera. També hi haurà 300.000 euros per a la licitació del projecte de fusió del Museu d’Història de Catalunya i el Museu Arqueològic de Catalunya. I pel que fa al desplegament del Pla de Museus, es destinaran 2,3 milions a “la consolidació del sistema museístic” i 3,1 milions a inversions per a “la renovació museogràfica i d’infraestructures”. En l’apartat de suport als creadors destaca la recuperació de la línia de difusió i promoció de les galeries d’art (160.000 euros), ajuts de 750.000 euros per a l’impuls de la cultura digital, una partida d’1,45 milions per a centres de creació i una de 3,5 milions per a festivals de música.

En l’àmbit patrimonial, hi haurà inversions per a obres a la muralla de Tàrraco (437.000 euros), Escaladei (730.000), la Seu Vella de Lleida (1,4 milions) i Santa Maria del Mar (120.000), entre d’altres, i s’obre una línia extraordinària de 216.000 euros per cobrir els desperfectes dels aiguats de l’octubre, sobretot a la Conca de Barberà.

Les biblioteques rebran 4,4 milions per a l’adquisició de novetats editorials, llibres i subscripcions. Es recuperaran les línies de finançament per a la construcció, rehabilitació i creació de nous espais de les biblioteques públiques (2 milions d’euros). I es destinaran 250.000 euros per a l’inici de l’ampliació de la Biblioteca de Catalunya, un projecte que portava molt de temps paralitzat. Una altra recuperació és la de les gires del Teatre Nacional per 34 teatres, que es podran fer amb una aportació de 540.000 euros.

El pressupost de Cultura inclou també una nova línia de subvencions d’1,47 milions d’euros per a festivals d’arts escèniques i musicals, i una partida de mig milió d’euros per als plans d’impuls del circ, la dansa i el teatre. També creix (en un milió d’euros) el suport a la cultura popular i l’associacionisme.

Nova subvenció al còmic

Entre les novetats hi ha una nova línia de subvenció de 100.000 euros per a l’edició de còmic en català, i a més a més es posa en marxa la convocatòria del nou premi al còmic en català, dotat amb 18.000 euros. Pel que fa al sector audiovisual, un dels més aprimats durant la crisi, es destinaran 16 milions d’euros a recuperar els imports perduts per la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar l’anomenada taxa audiovisual. També hi haurà “un pla de dinamització del sector” dotat amb 6 milions d’euros, un altre de suport als festival de cinema d’1,1 milions, i 2,7 milions d’ajuts al doblatge i subtitulació de llargmetratges en català. A més, s’estrena una nova partida especifica de 140.000 euros per al foment del català als festivals de cinema.