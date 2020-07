La falta de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament impedeix obrir la Filmoteca

Nou capítol en la falta d'entesa entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat sobre l'obertura d'equipaments culturals a la ciutat. El comitè tècnic del Procicat no autoritzarà l'obertura de la Filmoteca de Catalunya fins que l'Ajuntament es faci responsable del compliment de les mesures sanitàries a l'equipament. Però la Filmoteca de Catalunya és titularitat de la Generalitat i per això el consistori al·lega que és l'administració catalana qui se n'ha de fer càrrec.

Segons les mesures que va aprovar el Procicat dilluns, els ajuntaments dels territoris afectats per les noves restriccions pel coronavirus han de tramitar els permisos per als esdeveniments culturals que es volen dur a terme i han de presentar un informe en què assumeixen "el corresponent control i seguiment de l'activitat". L'Ajuntament de Barcelona considera que no li pertoca assumir aquesta responsabilitat per a un equipament que pertany a la Generalitat com és la Filmoteca. La reobertura de l'espai cinematogràfic està subjecta a aquesta qüestió, ja que compleix la resta de requisits tècnics (distància de seguretat, mascaretes, activitats amb hora concertada i registre de dades de contacte dels assistents).

Des del consistori diuen que obrir la Filmoteca "queda en mans de la conselleria de Cultura" i creuen que ara li toca a la Generalitat "fer el tràmit corresponent per comunicar al Procicat que assumeixen ells la responsabilitat". A més, expressen la seva "sorpresa" pel fet que el Govern condicioni l'obertura d'un equipament seu a una altra administració, en aquest cas l'Ajuntament. També consideren "rocambolesc" que l'administració catalana faci tancar un equipament que és seu, després demani reobrir-lo i que per fer-ho insti l'Ajuntament a fer-se'n responsable.

La conselleria preveu que passi "amb altres peticions"

La conselleria de Cultura ha explicat que fins ara el seu paper havia sigut "merament d'acompanyar i escoltar el sector" i que "treballa per desencallar el procés", però que preveu "que passi amb altres peticions" i, per això, no aniran "a buscar una solució per a un sol equipament". Precisament la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha dit aquest dijous a Catalunya Ràdio que esperava que la Filmoteca pogués "obrir aviat".

La picabaralla fa erigir un nou dubte sobre els tràmits per obrir espais culturals als territoris on estan restringits: ara com ara l'Ajuntament no aclareix si es farà responsable dels teatres i cinemes privats de Barcelona que demanen seguir treballant, una condició necessària per aconseguir l'autorització del Procicat. De fet, tots els cinemes privats estan tancats des de divendres passat a l'espera de rebre aquesta autorització. Pel que fa al Teatre Nacional de Catalunya, que acull espectacles del Festival Grec i del Cruïlla XXS, l'Ajuntament diu que, tot i ser de titularitat de la Generalitat, sí que se'n fa càrrec perquè en el primer cas n'és l'organitzador i en el segon forma part de l'equip que el tira endavant.

La Generalitat va aprovar divendres mesures restrictives per l'augment de contagis de coronavirus, entre les quals prohibir els espectacles culturals a Barcelona, 13 municipis metropolitans, el Segrià, la Noguera, Figueres i Vilafant. Tot i això, el Procicat permet tramitar, a través dels ajuntaments, esdeveniments culturals perquè es considerin "excepcions" i es puguin dur a terme. Des de dilluns el Procicat ha autoritzat el Festival Grec, el de Pedralbes, el Cruïlla XXS i els concerts i espectacles al Poble Espanyol.