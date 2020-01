El productor de Hollywood Harvey Weinstein afronta el judici per abusos sexuals

Des que va esclatar l'afer Harvey Weinstein ara fa dos anys, sembla que tot ha agafat una dimensió colossal: l'abast de les acusacions d'agressió i assetjament sexual s'han anat estenent a dècades anteriors, així com el nombre d'acusacions, i ja són 80 les dones que l'han apuntat amb el dit. Sense oblidar el ressò mundial que ha adquirit el cas.

Tot i que el judici al productor de Hollywood comença avui dilluns a Manhattan, sembla que el resultat ja està cantat, perquè és un veredicte que va molt més enllà d'un home que simplement al·lega haver "actuat malament".

Molts seguidors del Me Too, el moviment que va desencadenar les acusacions contra el senyor Weinstein, estan a l'expectativa per veure si el sistema legal farà justícia a les víctimes. Els advocats del senyor Weinstein, que ha perdut l'empresa, la reputació i el matrimoni, argumenten que això és una prova que el Me Too ha anat massa lluny. Al jutjat hi haurà mitjans de comunicació d'arreu del món, manifestants a les portes i espectadors que s'acumularan als passadissos per seguir el judici.

Però malgrat totes les expectatives que som davant d'un judici d'alta volada, els membres del jurat escoltaran un cas legal sense gaire marges, que arriba en el context d'una història tensa i de resultat altament imprevisible.

Mentre els fiscals pretenen cridar a l'estrada diversos testimonis femenins per mostrar un patró de mala conducta, els càrrecs legals provenen bàsicament de dues dones. El senyor Weinstein està acusat d'haver forçat una d'elles a mantenir sexe oral durant la producció d'una pel·lícula i d'haver violat l'altra, que ha mantingut l'anonimat i la seva acusació no s'ha fet pública. La majoria de les altres acusacions contra Weinstein són massa antigues per ser perseguides per la justícia, perquè cauen fora de la jurisdicció de Nova York o perquè el comportament abusiu no està considerat delictiu. Altres dones que han acusat Weinstein no hi han volgut participar, convençudes que el preu personal a pagar era massa alt.

El feina dels fiscals fins arribar als tribunals ha sigut complicada. Es van veure forçats a deixar caure un testimoni que havia estat central per al cas. L'investigador principal del cas va ser expulsat acusat de mala conducta policial. I el senyor Weinstein, que afirma que les seves trobades sexuals eren consentides, va mostrar uns correus electrònics que demostren que va mantenir una relació llarga i íntima amb algunes de les dones que l'acusen després dels suposats abusos.

L'equip de defensa també ha tingut els seus maldecaps. El senyor Weinstein, que podria afrontar una pena de cadena perpètua si finalment el condemnen per tots els càrrecs, ha contractat, apartat i rebutjat una sèrie d'advocats prestigiosos. Ha estat acusat de manipular el braçalet electrònic que porta al turmell, i va posar a prova la paciència del jutge que presidirà el plet, que s'ha mostrat manifestament molest. Fa poques setmanes, el senyor Weinstein, desviant-se del guió establert pels seus advocats, va donar una entrevista en un diari en què va presumir de ser un pioner en la defensa de les dones a les pel·lícules, i es va queixar que la seva feina havia estat oblidada.

El judici, que segurament s'allargarà més de dos mesos, començarà amb el jutge d'instrucció del Tribunal Suprem de Manhattan i després tindran dues setmanes per a la selecció del jurat. Fins que no comencin les exposicions, serà difícil calibrar la força de les dues parts.

"No puc pensar en un altre cas en què l'acusat arribi al banc dels acusats amb un desavantatge tan gran en termes de percepció", va dir Mark A. Bederow, advocat de Nova York i antic fiscal de Manhattan. Però, va advertir, "les proves al Tribunal molt sovint no són les proves que té el gran públic".

Quan desenes d'actrius, assistents i altres dones van denunciar els suposats maltractaments rebuts del senyor Weinstein el 2017, quan The New York Times va fer un primer reportatge sobre les acusacions contra ell, la Fiscalia de Nova York, Los Angeles i Londres van obrir ràpidament investigacions criminals. Les tres jurisdiccions van sentir la pressió: si el senyor Weinstein havia estat dècades practicant la depredació sexual en aquelles ciutats, ¿com és que la justícia criminal no li havia parat els peus abans?

La pressió a la policia i als fiscals a Nova York era especialment intensa perquè ja havien investigat una vegada el productor. Va ser el 2015, quan una model italiana va acusar Weinstein de tocar-li els pits i d'intentar ficar-li la mà sota la faldilla en una trobada de feina a la seva oficina de Tribeca. La policia va demanar a la model, Ambra Battilana Gutierrez, que portés un micròfon en la següent trobada, però el que va gravar va sonar com un consentiment. L'advocat de Manhattan que duia el cas, Cyrus R. Vance Jr., va declinar presentar càrrecs, pensant que la credibilitat de la model seria posada en qüestió tenint en compte una anterior acusació d'assetjament sexual que la model havia fet prèviament a Itàlia.

Quan la història de Weinstein va esclatar, el senyor Vance va reprendre l'atac acusant la policia de no haver-lo investigat prou el 2015. Aleshores un cor creixent de veus crítiques va demanar la detenció de Weinstein, i ràpid. Els inspectors policials van entrevistar més que 70 testimonis durant 10 mesos i es van desplaçar a diverses ciutats a través dels Estats Units i d'altres països, incloent-hi Mont-real, Londres i París.

Però moltes de les acusacions d'abusos al·legades van tenir lloc a fora de Nova York. Fiscals i inspectors policials van investigar com a mínim 14 testimonis d'agressions que havien tingut lloc a la ciutat, però la majoria quedaven més enllà de la jurisdicció de l'estat de Nova York.

Altres dones van testimoniar contra Weinstein i semblava que complien els criteris per tirar endavant l'acusació, però no van voler afrontar un judici criminal. Una aspirant a actriu, per exemple, va dir a la policia que Weinstein havia abusat sexualment d'ella a Nova York, però va decidir arxivar un plet per conservar l'anonimat. "La seva preocupació és la de moltes altres víctimes: que em passarà?", va dir Genie Harrison, el seu advocat, en una entrevista.