370 professionals de museus catalans desaproven les mesures policials aplicades al Museu de Lleida

370 directors i professionals de museus d'arreu de Catalunya han fet públic aquest divendres un manifest de denúncia de com es va fer el trasllat dels béns del monestir de Sixena del Museu de Lleida al monestir dilluns. Manifesten el seu "nostre profund desacord" per "les formes i les mesures adoptades" per executar el trasllat provisional i consideren que el desplegament policial va ser "totalment desproporcionat". "El Museu de Lleida i les seves institucions titulars, malgrat el desacord amb les mesures legals adoptades, no van oferir resistència en cap moment i sempre van defensar una actuació dialogada i pacífica", subratllen els signants del manifest, que segueix obert. El manifest s'ha fet públic l'endemà d'un comunicat de l'ICOM-Espanya i la Junta de Museus de Catalunya i el mateix dia que el ministre de Cultura hagi anunciat de que ordenarà la retirada del recurs de la Generalitat perquè els béns tornin a Lleida.

També critiquen que els professionals del Museu de Lleida van haver d'estat tancats 12 hores dins el museu i que es posi en dubte la seva professionalitat, i el fet que l'execució del trasllat provisional de les 44 peces no té en compte "les resolucions administratives dictades a l’empara del que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català, així com tampoc tots els informes de conservació que aconsellaven no executar el trasllat fins que no hi hagués una sentència definitiva".

L'últim apartat del manifest està dedicat a "la instrumentalització política" del cas Sixena, dels museus i del patrimoni: "Demanem prioritzar per damunt de qualsevol altra consideració la seva correcta preservació i difusió", conclouen.

Podeu consultar el comunicat i la llista completa de signats en aquest enllaç.