La programació més audaç de L’Auditori

Els efectes de la pandèmia ho condicionen tot, fins i tot la lectura del llibre de la temporada 2020-2021 de L’Auditori de Barcelona, que començarà el 17 de setembre amb la jornada inaugural de la primera Biennal de Quartets de Barcelona, comissariada pel Quartet Casals. “És absolutament casual, perquè ja ho teníem lligat fa molt de temps. És veritat que sempre inauguràvem amb l’OBC [l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya] i ara que ho fem amb conjunts de petit format sembla que sigui per les circumstàncies, però no té res a veure amb el context”, diu Robert Brufau, el director de L’Auditori.

No és l’única novetat d’una temporada tan audaç com ambiciosa en què l’equipament estrenarà un cor professional i el festival Mozart Nits d’Estiu, i posarà en marxa un segell discogràfic digital propi i una plataforma de vídeo sota demanda que oferirà concerts en streaming. I si el malson víric persisteix a la tardor i les restriccions sanitàries no permeten dur a terme la temporada prevista, s’ha preparat una programació alternativa amb més de 40 produccions en streaming.

Brufau no vol deixar res al caprici de la improvisació en una temporada que ja era especial abans de la pandèmia perquè unifica totes les programacions de L’Auditori d’acord amb un mateix discurs artístic, en aquest cas la creació, “abordada des de la creació divina de les religions monoteistes a la idea de la creació artística, fruit de la necessitat humana”. “L’any passat va ser el primer que vaig poder presentar una programació que ja treballava en aquesta direcció d’unificació del discurs artístic aprofitant Beethoven. Però la temporada 2020-2021 és la primera en què he pogut incidir en tots els sentits”, assegura Brufau, lliurat a la missió de comunicar que L’Auditori ha de ser “un reflex de la diversitat musical del segle XXI”: “Tot el que farem a partir d’ara beurà d’aquesta idea”. Després de la creació, el relat de les temporades següents seguirà el fil de “l’amor-odi” i “la mort o retorn”.

De la font de la creació, per tant, brollaran els noms que apareixen en les 210 produccions d’una temporada amb dos compositors convidats de menys de 50 anys, Thomas Adès i Cassandra Miller, i vuit directores convidades a dirigir l’OBC: Anja Bihlmaier, Elim Chan, Marta Gardolińska, Zoi Tsokanou, Giedrė Šlekytė, Ruth Reinhardt, Shiyeon Sung i Laurence Equilbey. En el repertori de l’OBC, que començarà amb la Simfonia Turangalîla de Messiaen, és on serà més transparent el leitmotiv de la creació, sobretot en programes que inclouen Així parlà Zaratustra de Richard Strauss, La creació de Haydn, In seven days de Thomas Adès i Popol Vuh d’Alberto Ginastera, a més de l’estrena del poema simfònic En el temple i el cec de naixement, de l’òpera Jesús de Natzaret de Josep Soler.

L’OBC també s’enfrontarà a la simfonia Tità de Mahler, a la Sisena de Sibelius, a Lontano de Ligeti, a dos encàrrecs fets a Raquel García-Tomás i Cassandra Miller (que també serà present a la programació de les Sampler Sèries) i a la versió concert de l’òpera Fidelio, de Beethoven, amb la soprano sueca Iréne Theorin. La llista de solistes convidats és prou àmplia i consistent: de pianistes com Khatia Buniatishvili i Josep Colom a violinistes com Viktoria Mullova, Pinchas Zukerman i Leticia Moreno, i violoncel·listes com Narek Hakhnazaryan i Sol Gabetta, entre d’altres.

Pel cicle d’orquestres internacionals coproduït amb Ibercamera i BCN Clàssics passaran formacions com la Filharmònica de Munic dirigida per Valery Gergiev; la del Concertgebouw d’Amsterdam, sota la direcció de Paavo Jarvi i amb la pianista Yuja Wang com a solista; la Simfònica de Tòquio amb Jonathan Nott, i l’Orquestra de Weimar, que interpretarà el resum de L’anell del nibelung que va fer Lorin Maazel.

L’any Robert Gerhard

El projecte patrimonial català de L’Auditori tindrà un focus central, Robert Gerhard, i fins a 58 obres de Joan Cererols, Juli Garreta, Ricard Lamote de Grignon i Ferran Sor, entre d’altres. I del passat al present: s’estrenaran 36 obres noves de compositors com Jordi Cervelló, Albert Sardà i Núria Giménez Comas. La inabastable temporada de L’Auditori inclou Franco Cesarini com a retrat d’artista de la Banda, el Hagen Quartett en l’apartat de cambra, els Musiciens du Louvre i Jordi Savall en la programació de música antiga, Joana Gomila i la nova Barcelona Art Orchestra en les Sessions (que van més enllà del jazz) i Za! & la TransMegaCobla i Lina & Refree en el cicle Sit Back.