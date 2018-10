Els promotors musicals rebutgen la proposta del ministeri d'instaurar entrades nominatives

L'Associació de Promotors Musicals (APM) ha criticat la possibilitat que s'obligui als promotors a emetre entrades nominatives, una opció que va presentar dimarts el ministeri de Cultura en un informe juntament amb les comunitats autònomes. L'APM afirma que aquesta decisió "trasllada als promotors el pes moral, logístic i econòmic" del conflicte de la revenda d'entrades, quan s'hauria de solucionar anant al seu origen, les empreses de revenda, "mitjançant un règim sancionador que doni exemple".



L'APM ha recordat que va participar de manera activa, aportant documentació i propostes, durant la fase de consulta pública, i ha felicitat a la conferència Sectorial de cultura per tirar endavant la lluita contra la revenda d'entrades des del punt de vista legislatiu."És el camí per acabar amb la inseguretat jurídica que genera per al sector treballar amb disset normatives diferents", ja que en cada comunitat autònoma funciona de manera diferent. La regulació de la revenda és una qüestió establerta des de fa més de 30 anys, i que l'APM considera "obsoleta". Finalment, l'associació s'ha oferit per posar sobre la taula aquelles normatives que han quedat desactualitzades o deficients per al sector.