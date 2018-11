La llei de propietat intel·lectual permet tancar webs sense autorització judicial

La comissió de cultura del Congrés ha aprovat avui per unanimitat reformar la polèmica llei de propietat intel·lectual. A partir d'ara es podran tancar webs sense necessitat d’autorització judicial en el cas que incompleixin reiteradament la llei. També adopta una sèrie de mesures per acabar amb pràctiques com la 'roda', que s’està investigant actualment i que esquitxa els directius de la SGAE. La 'roda' és un sistema pel qual alguns socis ingressaven milions gràcies a la recaptació per música emesa de matinada a la televisió. La música suposa el 80% dels ingressos de la SGAE i la majoria procedeixen de les cançons que sonen a la petita pantall. Omplir la programació nocturna de cançons podia generar més ingressos que els dels artistes més populars. Amb la reforma s’ha fixat un topall per evitar les desproporcions desmesurades: en cap cas podrà superar el 20% del total recaptat.





Evitar repartiments injustos

El text que que s'ha aprovat avui dimarts actualitza un decret llei que va aprovar el govern del PP l’octubre del 2014 per incorporar a la legislació espanyola l’última directiva en aquesta matèria. La va presentar l’aleshores ministre d’Educació, Cultura i Esports, Iñígo Méndez de Vigo, amb grans crítiques de l’oposició.

Amb la reforma, el tancament de les pàgines no dependrà, doncs, d’un òrgan judicial, sinó d’un òrgan executiu: la secció segona de la comissió de propietat intel·lectual. Un dels altres canvis fan referència a les negociacions de tarifes entre els usuaris de la propietat intel·lectual ràdios i televisions i entitats de gestió SGAE, AIE o AGEDI. Els usuaris hauran de pagar en tots els casos el 100% de l’última tarifa acordada o, si no hi ha cap acord anterior, el 50%. Fins que no es resolgui el conflicte s’entendrà que l’obligació de pagament ha de ser complerta. Les entitats de gestió també es veuran afectades amb la reforma. Segons el text, hauran de canviar els estatuts i els òrgans de control intern. Aquelles que recaptin anualment una xifra igual o superior als 100 milions d’euros en l’exercici anterior estaran obligades a nomenar com a membres dels organismes de control tercers independents. També s’estableix que el règim de votacions no permetrà concentracions majoritàries en poder de minories.