Cinc propostes culturals per al cap de setmana

260x366

La millor dansa a cop de metro

BARCELONA I ÀREA METROPOLITANA

Fins al 31 de març

La companyia La Veronal explora la falta de passió a l’espectacle Pasionaria, que estarà fins diumenge al Mercat de les Flors i és un dels plats forts de la Quinzena Metropolitana de Dansa. Entre les propostes estrella del cap de setmana també hi ha Via Kanana, dels sud-africans Via Katlehong Dance i Gregory Maqoma (al Teatre Joventut de l’Hospitalet), i El amor brujo, d’Israel Galván, que versiona Manuel de Falla centrant-se en la vibració de les cordes d’un piano (al Zorrilla de Badalona).

El cervell és un festival

CCCB

Fins diumenge

Entrar en una caravana amb cinc persones més. Veure el curtmetratge The moment, dirigit per Richard Ramchurn. Canviar el contingut de la cinta amb les teves ones mentals. Aquesta és una de les activitats del Brain Film Festival, durant el qual es projectaran 29 films de divulgació sobre els trastorns neurològics com l’Alzheimer, l’autisme o la síndrome de Down des de la perspectiva científica i social perquè el cervell deixi de ser tan desconegut.

100 anys de Pete Seeger

L’AUDITORI

Dissabte

L’homenatge al gran exponent del folk nord-americà Pete Seeger, que hauria fet 100 anys al maig, reunirà artistes com Quico Pi de la Serra, Gemma Humet, Pep Gimeno, Botifarra i Joana Gomila, junt amb el grup Tren Seeger, que liderarà la nit amb un repertori de cançons adaptades a l’actualitat i en català. El concert El poder de la cançó (1919-2019) farà un repàs al llegat de Seeger, la seva música i el seu compromís social.

Pop metafísic a la Noguera

PONS

Dissabte

El Festival del Pop Metafísic és una nova cita musical autogestionada, itinerant i amb aforament gratuït. Comença enguany a la sala Green’s de Ponts, on actuaran els dos grans defensors d’aquest subgènere: El Petit de Cal Eril, que tancarà la gira del seu àlbum Triangular, i Ferran Palau, que tocarà Blanc. Hi actuaran Núria Graham, Germà Aire i Marialluïsa.

Miniespectadors al Palau

DISSABTE I DIUMENGE

PALAU DE LA MÚSICA

Els menors de 3 anys poden gaudir del seu primer concert al Petit Palau. La companyia de dansa CobosMika i el compositor Marc Timón han creat un concert espectacle anomenat Twinkle Twinkle baby’s star amb una selecció musical de cançons i melodies de tradició anglesa i catalana fetes des d’una visió moderna i integradora. Serà una experiència musical perquè la canalla estigui a prop de cinc multiinstrumentistes.