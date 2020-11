La consellera dona per fet que s'allargarà el confinament cultural

"Cultura és treball i és bé essencial" és el clam que ha tancat la quarta manifestació de treballadors culturals que s'ha fet aquest dijous davant la conselleria de Cultura, a la Rambla de Barcelona. L'acció ha aplegat un parell de centenars de persones convocades per l’Associació de Tècnics de l’Espectacle de Catalunya (Atecat), el sindicat de tècnics Tecnicat i el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC!). Durant la manifestació s'ha llegit un manifest en què, per fer front als efectes de la pandèmia, els treballadors reclamen a les administracions ajudes directes, una renda bàsica universal, un pla de llarga mirada consensuat amb els sindicats i el pagament íntegre de totes les actuacions cancel·lades o ajornades per les mesures restrictives contra el covid-19.

Els sindicats consideren "insuficients i a vegades incompatibles" les mesures del govern espanyol (450 euros durant tres mesos per als treballadors culturals que hagin exhaurit l'atur) i la Generalitat (750 euros en un pagament únic). Mobilització laboral, i per tant no gremial ni sectorial, la manifestació ha servit també per recordar que les ajudes sectorials a les empreses no arriben als treballadors.

Joan Santeugini, vocal de l'Atecat, ha explicat que sovint quan es pensa en cultura només es tenen en compte artistes i creadors "i es deixa de banda gent que també hi treballa", en referència als tècnics. "Aquestes últimes setmanes que la consellera diu que ha parlat amb tothom, doncs hi ha una part de sindicats del sector amb qui no ha parlat", ha assegurat, abans de reclamar l'activació de la taula interdepartamental de treballadors "perquè hi sigui tothom", també altres conselleries al marge de la de Cultura. L'acte s'ha tancat amb una intervenció artística de l'anomenat Comando Señoras en què s'ha recordat que "la cultura i les cures també paguen factures".

Reobertura cultural a finals de novembre

També aquest dijous al matí la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha explicat com preveu el retorn a l'activitat cultural amb públic. "No tenim data de reobertura però ja estem pensant en la represa quan la velocitat de contagi se sostingui per sota de l'1", ha dit a TV3. Ponsa ha assegurat que ja s'està treballant per reprendre les activitats culturals i que això no serà d'aquí una setmana, però podria ser a finals de novembre. També adverteix que no tots els sectors obriran alhora perquè "no tots són igual". "Una part de la cultura està tancada, la que provoca més interacció. Els centres de creació continuen treballant", ha dit. Si es produís un nou confinament, les llibreries es mantindrien obertes: "Si es pot obrir una botiga de queviures, també es pot obrir una llibreria", ha dit Ponsa.

Avui Àngels Ponsa ha presentat al sector el detall de les ajudes compromeses, que ascendeixen a 17,2 milions.