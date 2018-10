Es publica 'La crisi com a triomf del capitalisme', un llibre pòstum de Fontana

Els qui coneixien l'historiador Josep Fontana, que va morir l'agost passat, sempre destaquen la seva capacitat de treball. La seva producció va ser ingent: llibres, pròlegs –les últimes setmanes en va entregar, com a mínim, un parell–, monogràfics, articles d’opinió i d’assaig... El seu ordinador no es va apagar pràcticament mai. Un dels llibres que va deixar enllestits i que es publica ara, malauradament de manera pòstuma, és ' La crisi com a triomf del capitalisme' (Tres i Quatre). "Al llarg dels diferents textos que el componen, Fontana es dedica a desemmascarar tot l’entramat de decisions polítiques que van conduir l’Europa Occidental cap a la crisi de l’última dècada, alhora que ho insereix en una anàlisi de més llarga durada. D’aquesta manera evidencia que la crisi només ha sigut un pas més en el procés de desmantellament de l’estat del benestar iniciat als anys setanta", assegura en un comunicat l'editorial.

Fontana reprèn així un tema que ha tractat molt els últims anys. De fet, a ' El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914' (Crítica) ja analitzava com la Revolució Russa i la por a l’amenaça comunista han condicionat la història dels últims cent anys.

Josep Fontana: “El remei a la desigualtat només es podria plantejar en una societat molt diferent ”

Fontana, poc abans de morir, també treballava en un nou llibre sobre la història d’Europa entre finals del segle XVIII i la revolució liberal de segle XIX. Retornava a l’obra que va representar un abans i un després en com es veia la història: 'La quiebra de la monarquia absoluta (1814-1820)'.