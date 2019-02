Tot a punt per a la gala dels premis Grammy

Un any després de passar per Nova York, la 61a edició dels premis Grammy torna aquesta nit a l'Staples Center de Los Angeles (Califòrnia) amb un xou en què la presència llatina és notable i en què els rapers Kendrick Lamar i Drake parteixen com a favorits.

J Balvin i Young Thug, acompanyats per Ricky Martin, Arturo Sandoval i Camila Cabello, seran els encarregats d'inaugurar la gala amb una actuació que l'organització ha qualificat d'"explosiva". Durant la cerimònia també hi haurà actuacions de Lady Gaga, Mark Ronson, Travis Scott, Dua Lipa, St. Vincent, Cardi B, Brandi Carlile, Dan + Shay, H.E.R., Post Malone, Shawn Mendes, Janelle Monáe, Red Hot Chili Peppers i Diana Ross.

A més, Dolly Parton, que actuarà als Grammy per primera vegada des del 2001, cantarà cançons noves del seu disc 'Dumplin' i veurà com artistes com Maren Morris, Kacey Musgraves o Katy Perry versionen alguns dels seus temes més populars.

Les grans absències de la nit

Una de les grans absents serà Ariana Grande, que no va arribar a un acord amb els productors sobre les cançons que tocaria durant la seva actuació, segons 'Variety'. Tampoc cantaran Kendrick Lamar, Drake o Childish Gambino, que van rebutjar actuar a la cerimònia, segons va avançar el productor de la gala, Ken Ehrlich, en declaracions al 'New York Times'.

La cantant i compositora nord-americana Alicia Keys serà la presentadora de la gala. "Estic especialment emocionada per totes les dones increïbles que estan nominades aquest any", ha apuntat l'artista.

Un any més el rap tindrà un paper protagonista gràcies a les vuit candidatures de Lamar i les set de Drake. Lamar, com a màxim responsable de la banda sonora de 'Black Panther' (2018), i Drake, amb el seu disc 'Scorpion', opten al premi al millor àlbum de l'any. En aquesta categoria també figuren Cardi B ('Invasion of privacy'), Brandi Carlile (By the way, I forgive you"), H.E.R. ('H.E.R.'), Post Malone ('Beerpongs & Bentleys'), Janelle Monáe ('Dirty computer') i Kacey Musgraves ('Golden hour').

I a la de la gravació de l'any, 'I like it', de Cardi B, s'enfrontarà a 'The joke', de Brandi Carlile; 'This is America', de Childish Gambino; 'God's plan', de Drake; 'Shallow', de Lady Gaga i Bradley Cooper; 'All the stars', de Kendrick Lamar i SZA; 'Rockstar', de Post Malone Feat i 21 Savage, i 'The Middle', de Zedd Feat, Maren Morris i Grey.

Premi honorífic a Julio Iglesias

En la cançó de l'any, que a diferència de la gravació de l'any premia l'excel·lència en la composició, van ser nominats 'All the stars', de Kendrick Lamar i SZA; 'Boo'd Up', d'Ella Mai; 'God's plan', de Drake; 'In My Blood', de Shawn Mendes; 'The joke', de Brandi Carlile; 'The Middle', de Zedd Feat, Maren Morris i Grey; 'Shallow', de Lady Gaga i Bradley Cooper, i 'This is America', de Childish Gambino.

Camila Cabello, Demi Lovato i Miguel són altres dels artistes amb ascendència hispana que acompanyaran Cardi B en les categories genèriques dels Grammy.

Pel que fa als apartats específicament llatins, Pablo Alborán ('Prometo'), Natalia Lafourcade ('Musas volumen II'), Carlos Vives ('Vives'), Raquel Sofia ('02:00') i Claudia Brant ('Sincera') competiran pel premi al millor disc de pop llatí.

El premi honorífic que rebrà el cantant espanyol Julio Iglesias per part de l'Acadèmia de la Gravació se li lliurarà en una cerimònia especial que tindrà lloc l'11 de maig a Los Angeles.