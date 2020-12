La creació de Sud-àfrica i Cap Verd arriba al Mercat de les Flors

Després d'arrencar a principis de mes, l'Africa Moment para aquesta setmana al Mercat de les Flors. Aquest any el festival posa en el punt de mira la creació sud-africana i també ha organitzat una nit dedicada a la república de Cap Verd. La directora del festival, Aïda Colmenero, s'ha queixat de les dificultats que han tingut els artistes africans per arribar al país i el tracte rebut als aeroports, on han estat tractats "com a criminals tot i tenir les cartes d'entrada al país i els permisos".

Aquest any, el festival ha programat peces molt "diferents" de les habituals del festival, segons ha explicat Colmenero. "Són artistes que no hi entenen, d'etiquetes", ha afegit. L'objectiu del festival és generar espais de creació i reflexió a través del cos per fer arribar la creació africana i la seva diàspora al panorama nacional i internacional. El festival ha decidit portar figures clau de Sud-àfrica i Cap Verd per a la seva quarta edició.

La primera peça es podrà veure aquest dimecres: Kmêdeus, d'António Tavares. L'obra està inspirada en un indigent amb el mateix nom de l'illa de São Vicente, a Cap Verd. El mateix dia també es presenta Duas sem três, de Raiz di Polon, una companyia de l'arxipèlag.

El dijous s'estrena Black privilege, de Mamela Nyamza, que reflexiona sobre el privilegi i el poder des d'un punt de vista feminista. La peça explora el significat de l'èxit i troba la inspiració en dones artistes que han estat i segueixen estan aïllades i "dona veu a heroïnes i artistes rebutjades i desateses de la lluita africana per la independència", ha explicat Nyamza.

La coreògrafa sud-africana Robyn Orlin presenta And so you see... our honorable blue sky and ever enduring sun... can only be consumed slice by slice... divendres i dissabte. La peça està basada en la desolació que Orlin va sentir "a l'aturar-se a pensar en el futur de la humanitat" i comptarà amb Albert Khoza com a intèrpret. Orlin també estrena Babysitting series, unes gravacions a diferents museus del món com el Louvre de París l'any 2009 o l'Alte Nationalgalerie de Berlín el 2002.

A la jornada de cloenda, a la fàbrica de creació Hangar i al Graner, s'estrenen propostes produïdes pel festival dels creadors Ricard Boyle, Katja Diao, Marc Motta i Oulouy. La DJ Ikram Bouloum i la cantant Juno Kotto King també hi participaran.

Aquesta és la tercera edició del festival que acull el Mercat de les Flors, tot i que també es pot veure a diferents equipaments culturals de la ciutat com el CCCB, la Filmoteca de Catalunya, l'Hangar i el Graner. Aquest festival està impulsat per l'associació Africa Moment, creada per Angel Fulla, camerunès dedicat a la bioconstrucció a través del seu projecte African Angara.