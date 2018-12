A la recerca de la partitura per escapar-se del Liceu

El Gerard, l’Olek i el Xavier han trepitjat més vegades un escape room que el Gran Teatre del Liceu. Abans d’entrar-hi aparquen a la Rambla els recels i els prejudicis sobre l’òpera i es planten al vestíbul disposats a jugar (i a guanyar). Competiran contra tres amics a l’Enigma Puccini, un escape room organitzat pel teatre amb l’objectiu d’atreure el públic que no hi és assidu.

Àvids de sorpreses, a cap dels nois els resulta estrany que dues ombres amb màscares irrompin al vestíbul. “Som de l’Orde dels Trinitaris i guardem el final alternatiu de Turandot. Teniu una hora per trobar la partitura que us permetrà sortir del Liceu”, anuncien els monjos amb solemnitat. Quan arrenca el compte enrere, els participants surten disparats. Cada minut compta i tots volen endur-se la victòria, però ni Puccini ni els Trinitaris els hi posaran fàcil. D’entrada, el faristol amb l’inici de Turandot els barra el pas. “Són les notes? ¿Hi ha un missatge ocult?”, es pregunta el Gerard mentre repassa obstinadament la partitura inacabada.

Amb la primera prova a la butxaca, el grup enfila corrents fins al Saló dels Miralls i el pentina de dalt a baix per trobar la clau que obre una capsa de fusta i que pot ser en qualsevol lloc. Sota la condició implícita de respectar el teatre, a l’Enigma Puccini no hi ha espais prohibits: els nois furguen rere la barra de bar, aixequen les estovalles de les taules i remenen els armaris d’una de les llotges dels mecenes. ¿Qui ha dit que l’òpera és avorrida?

De fet, els experts en Puccini no tenen avantatge a l’hora de resoldre l’enigma, perquè el joc no posa a prova els coneixements sobre el compositor. En canvi, conèixer el Liceu per dins sí que hi ajuda una mica, ja que, a diferència d’altres escape rooms, en què els participants han de sortir d’una habitació, en aquest cas cal escapar-se de tot el teatre, que no és precisament petit. “L’amfiteatre queda a baix, oi?”, es pregunta el Xavier amb un mapa a les mans en la recta final de la prova.

Quan s’obren les portes de la sala, els jugadors es concedeixen uns minuts per copsar-ne la immensitat (i fer fotos que penjaran a les xarxes socials). Estan sols enmig del mar de butaques vermelles i, després d’haver posat distància amb els seus competidors, el triomf és a la cantonada. Ja tindran temps per celebrar-lo i per gaudir del premi, que consisteix en descomptes en el preu de les entrades del teatre “per poder tenir l’experiència completa”, explica el cap del departament comercial del Liceu, Aleix Pratdepàdua. L’Enigma Puccini, que va començar a funcionar a l’estiu i ha sigut ideat per MissionLeak, ha aconseguit “que un 92% dels participants vinguin després a la funció”, afirma Pratdepàdua. Jugar-hi costa 18 euros per persona, si bé la iniciativa també està oberta a empreses que busquin fer team building. De moment, als Trinitaris se’ls acumula la feina: les reserves ja estan totes plenes fins al març.