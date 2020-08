Les obres de construcció d'una escola a l'Hospitalet de Llobregat fan aflorar un refugi de la Guerra Civil

Les obres de construcció de la nova Escola Ernest Lluch, al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat, han fet aflorar un refugi de la Guerra Civil. Es tracta d'una galeria a uns cinc metres de profunditat dins del solar situat entre el passatge de Colom i el carrer del Montseny, tal com recull l'ACN. La secció municipal de Patrimoni ja havia encarregat prèviament un estudi amb georadar per ubicar el refugi, documentat en diferents articles d'historiadors locals. Ara l'equip responsable de les obres ha notificat la troballa a la inspecció territorial de la Generalitat i a la unitat de subsòl dels Mossos d’Esquadra perquè accedeixin a la galeria i valorin quines actuacions cal seguir.

L'Ajuntament de l'Hospitalet recorda que, durant la Guerra Civil, la Junta de Defensa Passiva Local va ordenar la construcció de refugis antiaeris, molts dels quals es van perdre amb el pas del temps. Només alguns s'han trobat posteriorment gràcies a la documentació del Museu de l'Hospitalet de Llobregat i l'Arxiu Municipal. D'altres se'n té constància per referències en articles publicats per historiadors, com el refugi que ha aparegut ara amb les obres de l'Escola Ernest Lluch.