El regal de Nadal de Judit i Meritxell Neddermann

Quan eren petites i no tenien "poder de decisió sobre el que s'escoltava a casa", les germanes Judit i Meritxell Neddermann escoltaven sovint el disc nadalenc del cantant nord-americà Babyface. I també la versió de The Christmas song de Christina Aguilera. “Tot plegat molt dels 90. Formava part de la nostra banda sonora infantil”, recorda Meritxell. Tanmateix, ni Babyface ni Aguilera no han sigut influències significatives en el disc Present (Satélite K, 2019), en què les germanes Neddermann interpreten vuit nadales que també formen part de concerts com el que fan aquest divendres, dissabte i diumenge al Círcol Maldà de Barcelona, el dia 27 al Centre Cultural de Terrassa i el dia 29 a l’Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana de Cardedeu.

El que realment té a veure amb el disc és el record d’haver cantat i tocat nadales en família. “Gairebé totes les del disc les havíem tocat a casa: El desembre congelat, El noi de la mare, Pastorets de la muntanya, Santa nit, El petit vailet, que cantava la besàvia. I la Meritxell sempre ha tocat Muntanyes regalades al piano”, explica Judit. El disc el completa Prec de Nadal, un poema d’Espriu amb música d’elles, i La matica, una nadala veneçolana en què col·laboren les germanes Ahyvin i Ahylin Bruno, companyes de la Meritxell en el grup de salsa Karamba. En un disc de sonoritat íntima, amb el piano i la veu acompanyats del contrabaix de Miquel Àngel Cordero i la percussió d’Arnau Figueres, La matica hi aporta "un color diferent" que, segons la Meritxell, "et fa viatjar a un altre lloc". "Ens va costar molt fer l’ordre de les cançons, i al final vam posar La matica després de Pastorets de la muntanya, que potser és la més festiva de les nadales catalanes”, afegeix Judit.

Un any de novetats

Per als concerts, les Neddermann amplien el repertori amb altres peces, com El cant dels ocells i Drume negrita. "Amb El cant dels ocells ens ha passat que fins fa un any no érem conscients que era una nadala", diu la Meritxell, que amb Drume negrita connecta amb un dels seus pianistes i cantants de referència: el cubà Bola de Nieve. "És que en soc molt fan, m’encanta. Fins i tot té una versió d’ El desembre congelat en un català molt crioll", assegura la Meritxell, una pianista nascuda el 1990 amb una amplíssima trajectòria professional. "He fet molt de músic de sessió fins l’any passat, i ara estic més per fer la meva música. Al febrer trauré el primer disc, amb Halley Records. La base és el piano, i també canto. Hi ha influència de la música afroamericana, del gòspel, però també del clàssic. Les meves referències són gent que està morta –explica–: Bola de Nieve, Nat King Cole, Errol Garner, Sonny Clark... I dels clàssics, Bach, Debussy, que no els vaig sentir tocar però estic segura que ho feien molt bé”.

Per a Judit Neddermann, del 1991, Present tanca una etapa amb la discogràfica Satélite K. A partir d’ara, i seguint el consell d’Alejandro Sanz (amb qui va col·laborar a El Disco), fa el salt multinacional i amb un repertori majoritàriament en castellà. “Entro a enregistrar el disc al gener. La sonoritat és una mica més moderna, però conservo aquest punt de pop, world music i cançó. Hi haurà una cançó en tres idiomes, una o dues en català i la resta en castellà. La idea és veure si puc sortir a Espanya, i a l'Amèrica Llatina seria increïble”, diu la Judit, que en aquest viatge segueix portant les regnes de la composició: "M’agrada molt fer les coses jo mateixa".