El 'reggae' de Jamaica, Patrimoni Immaterial de la Humanitat

El 'reggae' de Jamaica, la música popular que van difondre artistes llegendaris com Bob Marley, ha sigut declarada avui Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco. "La seva aportació a la reflexió internacional sobre qüestions com la injustícia, la resistència, l'amor i la condició humana posa de manifest la força intel·lectual, sociopolítica, espiritual i sensual d'aquest element del patrimoni cultural", justifica l'organització en un comunicat.

La Convenció de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco) ha anunciat la decisió en la reunió de Port Louis (Maurici), on examina durant la setmana diverses candidatures per a la seva llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La Unesco ha destacat que el 'reggae' "conserva intactes tot un seguit de funcions socials bàsiques de la música (vehicle d'opinions socials, pràctica catàrtica i lloa religiosa) i segueix sent un mitjà d'expressió cultural del conjunt de la població jamaicana".

L'organització de l'ONU recorda que aquest gènere musical va sorgir d'una "amalgama d'antics ritmes musicals jamaicans i d'altres d'orígens molt diversos: caribenys, llatinoamericans i nord-americans". En tots els nivells del sistema educatiu del país, afegeix, "està present l'ensenyament d'aquesta música, des de les escoles bressol fins a les universitats".