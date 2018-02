El regnat cultural d’un ‘Destino’ germanòfil i franquista

La llengua i la cultura catalanes van desaparèixer de Barcelona el gener del 1939. Com si mai hagués existit, es va suprimir l’Institut d’Estudis Catalans, es van eliminar els Jocs Florals i la Biblioteca de Catalunya es va convertir en la Biblioteca Central. Tota la xarxa d’entitats culturals republicanes i obreres van ser esborrades del mapa, i els col·legis professionals i la universitat van patir una intensa depuració de professionals i intel·lectuals. El potent sistema cultural català va passar a ser història, però les autoritats franquistes no van reeixir a l’hora d’imposar el seu model: van fracassar els intents de publicacions com Solidaridad Nacional, Alerta i Estilo. El setmanari Destino. Política de Unidad va ser el que va acabar dominant la vida intel·lectual i cultural de la Catalunya franquista, segons explica l’historiador i director de l’Arxiu Carles Pi i Sunyer, Francesc Vilanova, a Franquisme i cultura. Destino. Política de Unidad. La lluita per l’hegemonia intel·lectual a la postguerra catalana (1939-1949), (Lleonard Muntaner).

“Sense fer catalanisme ni liberalisme, la qualitat del producte, l’absoluta manca de competència solvent i la disponibilitat d’un mercat captiu, que no volia llegir la literatura infumable del falangisme o la demagògia descordada de La Vanguardia Española, van ajudar, van ser arguments suficients, perquè a partir del 1946 l’editorial i el setmanari es convertissin en l’empresa cultural més activa del país”, escriu Vilanova. Destino. Política de Unidad va néixer a la rereguarda franquista i havia de ser el butlletí informatiu dels falangistes catalans en combat. Els seus pares van ser Josep M. Fontana i Javier de Salas, però entre el gener i el juny del 1939 la capçalera va passar a mans de Josep Vergés, Ignacio Agustí i Juan Ramón Masoliver.

Destino es va acabar consolidant i va guanyar la batalla a la dècada dels quaranta. “Els falangistes van cometre un greu error de càlcul perquè el seu plantejament era que la societat catalana tenia sentiment majoritàriament espanyol i estava segrestada per una colla de fanàtics catalanistes. El producte que oferien, a més, era d’una pèssima qualitat. El sistema cultural anterior al 1939 era potentíssim i era hegemònicament català i catalanista, cosa que van menysprear”, diu Vilanova.

La batalla cultural entre els falangistes i la gent de Destino per imposar-se en una societat que havia quedat òrfena de referents (exiliats, represaliats, assassinats i emmudits) va tenir molts atacs verbals i alguns capítols violents. El 18 de juliol -el dia que se celebrava l’aixecament de Franco- del 1944 es van presentar a la redacció de Destino un grup d’homes alts i robustos, vestits amb camisa blava, pantalons de muntar i botes de canya. Van destrossar quadres, llibres i tinters, van arrencar telèfons, van presumir de pistola i van fer alçar el braç als treballadors. Abans d’anar-se’n van escriure a la paret: F.E.

Antidemocràtic i germanòfil

Els primers anys de la postguerra, Destino no dissimulava la seva admiració per Hitler: “Coincideix amb el programa nazi en alguns criteris ideològics com la destrucció del comunisme i la construcció d’una nova Europa autoritària i autàrquica”, explica l’historiador. El setmanari és germanòfil fins al 1943. Però els que dirigien Destino eren sobretot pragmàtics. Es van adaptar a una nova realitat en la qual qui manava era la llengua espanyola i amb una cultura intervinguda totalment per l’Estat. “No van ser catalanistes, van impulsar la renovació de la cultura espanyola des de la perifèria amb el premi Nadal, una iniciativa privada i, per tant, amb més autonomia que un premi oficial, per exemple”, diu Vilanova.

Sintetitzar Destino no és fàcil. Tampoc fer recerca històrica. Va desaparèixer el seu arxiu central i molts dels seus papers són inaccessibles perquè estan en mans privades. Hi ha hagut bones investigacions com Les tres vides de Destino (Barcelona, 1990), de Josep M. Huertas i Carles Geli. “ Destino deixa com a herència una zona grisa que genera un cert consens memorialístic al voltant de les seves virtuts i oblidant alguns dels seus continguts més punxeguts -explica Vilanova-. L’avantatge i el desavantatge de Destino és que va durar molts anys. La immensa majoria de teoritzacions, interpretacions i comentaris que se n’han fet fan referència a un setmanari antifranquista, procatalà, liberal, anglòfil i europeista que és el Destino dels anys 60. Però abans era anticatalanista, antliberal, antidemocràtic, anticomunista i germanòfil”.

La llarga ombra de Vergés

No era una publicació homogènia. Hi escrivien Josep Pla i Josep Estelrich, que tenien força autonomia. Rafael Vázquez Zamora i Joan Teixidor, que des de Catalunya va començar a publicar alguns textos en català. “Manuel Brunet, Santiago Nadal i Andrés Révész explicaven el món. Però per damunt de tothom planava la llarga i poderosa ombra de Josep Vergés, acompanyat i assessorat per Josep Pla”, diu Vilanova. Què en queda del llegat de la publicació? “Modela molt una certa manera de veure el passat en la qual es dilueixen les fronteres entre el món franquista i el món antifranquista, entre els que van plantar cara i els que no perquè no eren antifranquistes o franquistes purs i durs”, sintentiza Vilanova.