Bones notícies per a l'art: reobre la Galeria dels Uffizi, a Florència

La Galeria dels Uffizi, a Florència, ha reobert aquest dimecres després de 85 dies de tancament a causa de la pandèmia. Les visites seran reduïdes i hi haurà distàncies de seguretat davant les obres mestres de la pinacoteca. "Confio que aquest renaixement sigui un missatge d'esperança per al món", ha dit l'alcalde de Florència, Dario Nardella, tal com recull Efe. Segons el director del museu, Eike Schmidt, la reobertura "és el símbol d'una Florència que ressorgeix més forta de la foscor i de la crisi.

651x366 Interior de la Galeria dels Uffizi a Florencia que reobre avui les seves portes. Interior de la Galeria dels Uffizi a Florencia que reobre avui les seves portes.

651x366 La Galeria dels Ufizzi, avui dimecres oberta al públic. / EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI La Galeria dels Ufizzi, avui dimecres oberta al públic. / EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Només es permetran les visites de dilluns a divendres i en horari de tarda per permetre'n la completa desinfecció. S'ha reduït a la meitat el nombre màxim de visitants, de 900 a 450, per evitar les aglomeracions i eventuals focus de contagi.

La "nova normalitat" al museu també estarà marcada per la distància de seguretat. Per això s'han marcat punts a terra des dels quals admirar les obres més importants de la col·lecció. Es miraran d'evitar així les aglomeracions que atreuen pintures com El naixement de Venus i La primavera de Botticelli, el doble retrat dels ducs d'Urbino de Piero della Francesca, el Tondo Doni de Miquel Àngel i La medusa de Caravaggio.

L'ús de la mascareta serà obligatori i els grups no podran superar els deu visitants, sempre respectant la distància de seguretat d'almenys 1,80 metres i acompanyats per un guia amb sistema d'auriculars perquè no se li hagin d'acostar per sentir l'explicació.

La reobertura de la Galeria dels Uffizi ha estat un acte festiu, perquè en l'últim segle només ha hagut de tancar tres vegades: durant la Segona Guerra Mundial, per la gran inundació del 1966 i després d'un atemptat mafiós a la Via dei Georgodili el 1993.

En aquests gairebé tres mesos d'aturada s'han perdut més d'un milió de visites. Això significa que les caixes del museu han deixat d'ingressar 12 milions d'euros, segons ha explicat el director de la galeria.