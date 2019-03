La residència Faber d'Andorra rebrà els primers artistes després de l’estiu

La residència Faber Andorra d’arts, ciències i humanitats, estarà operativa el mes de setembre. Aquest projecte estarà coordinat pel ministeri de Cultura, l’Institut Ramon Llull i la institució cultural catalana Faber Olot. La ministra en funcions de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha rebut aquest dijous la directora de l’Institut Ramon Llull, Iolanda Batallé; el director de l’àrea de Creació d’aquesta institució, Francesc Serés, i el coordinador d’estratègia digital i continguts, Àlex Hinojo, amb els quals s’ha acordat que Andorra rebrà els primers artistes residents després de l’estiu.

La residència està situada on actualment hi ha els Tallers d'Art, als quals s’ha afegit un nou espai condicionat com a habitatge. Tots es troben a l'antic edifici del comú de la Massana. La premsa va tenir l’oportunitat de visitar aquest nou espai durant la presentació dels artistes preseleccionats per a la Biennal d’art de Venècia, el 2 de febrer del 2018.

Fruit de la llarga relació amb la Fundació Ramon Llull i del recent nomenament com a director de l’àrea de Creació Francesc Serés, creador i director de la residència Faber d'Olot, aquesta residència s’ha incorporat orgànicament a l’Institut Ramon Llull per esdevenir la matriu d’una xarxa de residències Faber a tot el territori de parla catalana.

Maduresa i èxit

El grau de maduresa i l’èxit assolit per la Faber Olot n’avalen la capacitat per compartir els procediments que ha desenvolupat a través d’un projecte flexible i dinàmic, i perfectament adaptable a la realitat andorrana.

La residència permetrà acollir creadors i professionals de diversos àmbits (escriptors, traductors, artistes de disciplines diferents, estudiosos, científics, musicòlegs, etc) que vulguin dur a terme una estada per desenvolupar un projecte.

Tenint en compte el perfil i el nivell acadèmic i professional de les persones que han passat per la Faber d’Olot aquests darrers anys, els residents que aculli Faber Andorra despertaran l’interès general. Per aquest motiu, s’afavoriran els intercanvis amb els creadors, els estudiants i els col·lectius del país que puguin estar interessats en l’activitat o l’àrea de treball que desenvolupi el resident per tal d’establir el màxim de sinergies possibles.

El segon objectiu del projecte de residència d’artistes és passar a formar part d’un marc de desenvolupament de diplomàcia cultural. A aquest efecte, s’està treballant per crear i establir col·laboracions amb residències internacionals que permetin acollir els creadors del país. Per aquest motiu, el ministeri de Cultura, Joventut i Esports atorgarà dues beques anuals perquè els artistes, escriptors o investigadors andorrans que hi estiguin interessats puguin fer estades en centres i amb condicions similars.

Es preveu fer les primeres convocatòries la segona quinzena de setembre i seran obertes a professionals de tot el món. Inicialment, les convocatòries seran individuals o en parella, sempre que es pugui compartir el pis de 60 m2 destinat a aquesta finalitat. La temporalitat de les estades seran variables, i en funció del projecte, inicialment, tindran una durada d’entre quinze dies i dos mesos com a màxim.

Hi haurà un comitè encarregat de seleccionar les candidatures escollides que estarà format per representants de l’Institut Ramon Llull i del ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

Les convocatòries les realitzarà l’Institut Ramon Llull a través de les xarxes socials i les seves llistes de publitramesa.