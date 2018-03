Les restes de Dalí extretes durant l'exhumació tornen a Figueres

Les restes que es van extreure del cadàver de Salvador Dalí per fer les proves d'ADN per la demanada de paternitat de Pilar Abel han tornat a Figueres. Les parts del cos que van extreure al geni es troben custodiades al Museu, i la Fundació Gala - Salvador Dalí està a l'espera de rebre els permisos per poder fer la "restitució". L'operació es farà en la més estricta intimitat i obligarà a tornar a aixecar la llosa de grans dimensions que cobreix la tomba on reposa l'artista, sota la cúpula de la Torre Galatea.

L'Institut de Toxicologia de Madrid ha tornat les restes precintades després de practicar les proves, que van concloure que Abel no és filla del pintor surrealista. Malgrat això, Abel va presentar un recurs contra la sentència que desestimava la seva demanda de paternitat i va al·legar que no s'havia acreditat la cadena de custòdia de les proves. També va demanar que no se li fessin pagar les costes del procés. El jutjat de primera instància número 11 de Madrid va admetre el recurs al gener.