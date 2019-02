El rock dels '77 inaugurarà el CurtCircuit 2019

La setena edició del CurtCircuit, el cicle creat per l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc), començarà el 15 de febrer a La [2] de l'Apolo amb una novetat prou significativa: la incorporació del rock a la paleta estilística de la programació. "Comencem amb rock, que era una assignatura pendent", admet Carmen Zapata, directora artística del CurtCircuit i gerent de l'Asacc. I el rock el representen per exemple la banda barcelonina '77, que inaugurarà el cicle el 15 de febrer a La [2], en el que serà el concert de presentació a Barcelona del disc 'Bright gloom' (2018), publicat pel segell de 'hard rock' i 'metal' Century Media. D'acord amb la filosofia del CurtCircuit, els '77 faran de padrins dels barcelonins The Mothercrow, amb qui compartiran l'actuació.

"El CurtCircuit va sorgir quan amb la crisi econòmica va caure la programació de grups emergents a les sales. Per això vam pensar fer aquestes parelles en què un grup consolidat n'apadrina un d'emergent, que el tria per amistat o per afinitat artística", explica Zapata, que recorda que pel cicle han passat artistes que van ser emergents com Maria Arnal i Marcel Bagés, apadrinats per Joan Miquel Oliver, i que ara estan més que consolidats.

Pel que fa a la programació de la setena edició, amb suport econòmic de la Fundació SGAE i Estrella Damm, hi ha una altra novetat: la presència de noms internacionals com el guitarrista nord-americà Deke Dickerson, que compartirà cartell amb els barcelonins Suzy & Los Quattro, el 21 de febrer a Sidecar.

La programació es completa de moment, i quan encara falten per confirmar els concerts de la tardor, amb Las Ruinas i Diamante Negro (el 15 de març a la sala VOL), Oso Leone i Ubaldo (el 24 de març a La [2] d'Apolo), Pau Vallvé i Martha Knight (el 4 d'abril a l'Apolo), The Gramophone Allstars Big Band amb The Rogodonians com a DJ (el 12 d'abril a l'Apolo), Falciots Ninja i Nyandú (el 4 de maig a VOL) i Novo Amor i Marina Herlop (el 10 de maig a Razzmatazz 3). A més, el CurtCircuit inclou tres concerts de la gira d'Oques Grasses en què també actuarà Lildami: el 17 de maig al Clap de Mataró, el 25 de maig a la Stroika de Manresa i el 8 de juny a La Cabra de Vic.

Més endavant, encara sense dates tancades, hi haurà concerts d'Hidrogenesse, Mueveloreina i The Limbos, entre d'altres, fins a completar una trentena d'actuacions en sales de tot Catalunya.