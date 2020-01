Neix Queens of rock, una banda per reivindicar les artistes del gènere

Al llarg de la història el rock ha estat un gènere musical transgressor en què molts artistes han fet reivindicacions socials que es traslladen fins als nostres dies. Malgrat això, sempre ha estat un terreny marcadament masculí. Les dones artistes han triomfat amb èxit però han hagut de lluitar contra més barreres i amb menys privilegis. Per reivindicar-les, la cantant i compositora Dácil López ha impulsat el projecte Queens of rock, una banda formada íntegrament per dones que volen homenatjar les grans veus del gènere. El grup es presenta aquest divendres a la nit a la sala ACME de Cerdanyola del Vallès.

"El rock és una música que empodera molt la dona i sempre ha estat transgressor. Fem un homenatge a les dones que han hagut de passar moltes barreres per fer-se un lloc a la música", explica López, que el 2012 va impulsar un projecte semblant en el món del jazz, For woman: cantants compositores de jazz. Per a Queens of rock, López s'ha acompanyat de Marta Urdiales a la bateria, d'Irene Desumbila al baix i de Patrícia Serrano a la guitarra. "És un grup generacionalment divers, perquè tenim entre 20 i 40 anys", assenyala López.

Amb aquest projecte volen reivindicar dones conegudes i també d'altres que no ho són tant. "Volem divulgar la bona música. Hi ha molt més material fet per dones del que ens pensem", subratlla la cantant. Un dels seus referents és Janis Joplin, que a la cançó Women is losers expressa com les artistes femenines han estat sovint subestimades en un ambient ple d'homes i de masclisme. La banda també versionarà artistes contemporànies com Larkin Poe, nominades aquest 2019 al Grammy per millor disc de blues contemporani.

Si bé de moment se centren en retre homenatge a artistes del rock, López no descarta que en un futur la banda també faci les seves composicions. "Hi ha molt bona relació entre nosaltres i un cert aire fresc d'idees, que en un futur ens pot portar a fer temes propis", afirma la cantant. Fins ara, López ha col·laborat en diferents projectes i ha publicat tres àlbums en solitari. L'últim, Mama Shark (2018), el va produir Marc Parrot i es va presentar al Mercat de Música Viva de Vic.