Les sales de concerts diuen que el Govern hauria d'haver actuat "més ràpid i més clar"

La gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Carmen Zapata, ha criticat que el Govern "hauria d'haver treballat amb més profunditat", i que "hauria d'haver estat més ràpid i més clar" en l'intent de revertir l'efecte de la pandèmia sobre els concerts a les sales, segons recull l'ACN. Zapata ho ha dit després que el departament de Salut hagi decidit congelar la reobertura de l'oci nocturn després d'haver constatat que l'índex de rebrot ha pujat. Zapata ha criticat que la normativa tenia "un redactat molt poc clar", i que fins i tot "era una mica caòtic". Al seu parer, "han trigat massa temps a equiparar les sales de concerts, que tenen una activitat cultural, amb el cinema i el teatre".

D'aquesta manera, "un error que va cometre" el Govern va ser "fer les prohibicions per llicències en comptes de fer-les per activitat", cosa que ha provocat que ara mateix les sales i els bars musicals no puguin obrir, ha criticat. "Aquest error era esmenable molt fàcilment, simplement dient que les sales que acullin concerts s'equiparin al pla sectorial de les arts escèniques. Era molt fàcil de revertir", ha considerat Zapata.

La gerent ha lamentat també que el Govern "ha trigat més d'un mes" a abordar la situació i que s'han trencat les converses "inexplicablement". Després, quan han tornat les converses, "volen donar aquest marge d'incloure les discoteques fins a les tres de la matinada amb cadires i taules", cosa que per a ells "no té cap sentit" perquè les discoteques són per ballar-hi. "¿I qui anirà a una discoteca amb cadires i taules quan la ciutat és plena de terrasses i poden fumar?", ha considerat. Per a ella, "primer haurien d'haver endreçat la part cultural de les sales i després la supervivència de l'oci", que és legítima i respectable.