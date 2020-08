Sanitaris donaran la paga extra del covid-19 a projectes culturals

Els aplaudiments que durant el confinament omplien balcons i finestres cada dia a les vuit del vespre generaven sensacions contradictòries a alguns sanitaris. "Els ho agraïm, però no volem que serveixin d'excusa per tapar certes coses", explica el metge de l'Hospital de Mollet Víctor Espiga. Mentre ell i els seus companys rebien diàriament els aplaudiments de la ciutadania, els artistes catalans estaven tancats a casa, amb projectes cancel·lats o aturats i amb l'única sortida d'oferir contingut gratuït a través de les xarxes socials.

Davant d'aquesta situació, Espiga i altres sanitaris de l'Hospital de Mollet han impulsat una iniciativa que vol "retornar els aplaudiments als artistes". Sota el nom de Sanitaris pels Escenaris, el projecte consisteix en recaptar diners per a tres iniciatives culturals i retornar als artistes "una part d'allò que ens van regalar durant el confinament", diu Espiga, que recorda que "la cultura ens va ajudar molt en aquells moments però ràpidament sembla que ens n'hem oblidat".

La iniciativa fa una crida als sanitaris (metges, infermeres, psicòlegs, fisioterapeutes, portalliteres, etc.) a donar als artistes la paga extra que la Generalitat els atorga per compensar-los la feina durant la primera onada de la pandèmia. Però, en paral·lel, vol servir també per reivindicar la falta de recursos a la sanitat pública i posar de manifest "la necessitat de treballar en condicions" dels sanitaris, explica el metge, que afegeix que aprofitaran "el ressò de la iniciativa per reclamar més recursos, i no només de sou".

Un circuit fort per aguantar l'envestida

La idea de la plataforma se li va acudir a Espiga després de publicar alguns missatges a Facebook en què subratllava la importància de la cultura sobretot en moments de crisi. La dramaturga Clara Manyós i el pianista i compositor Pol Oñate van contactar-lo a través de les xarxes socials per explicar-li que els seus projectes se n'anaven en orris amb la pandèmia. Manyós havia demanat una subvenció per No s'ha Foss que no va arribar i Oñate va veure com cancel·laven els concerts i la residència creativa de Sambach, un projecte que involucra dotze persones. Tots dos espectacles es beneficiaran de les donacions de la campanya, que s'ha marcat un topall de 5.000 euros per a cada proposta. La tercera és la iniciativa social Xamfrà, que potencia la integració de persones en risc d'exclusió social del Raval de Barcelona mitjançant la música. Si superen aquestes xifres, les donacions es destinaran a altres projectes artístics.

"Els nostres números normalment són vermells i ara són morats. Si el circuit cultural fos prou fort, tindríem uns sous dignes i estalvis per poder aguantar l'envestida", assenyala Oñate. "A curt termini ens servirà per donar viabilitat a Sambach capítol 2, però si les coses van bé ens plantegem tornar els diners del projecte perquè es reinverteixin en altres propostes", afegeix el músic. De fet, Sanitaris pels Escenaris està pensat com un projecte a llarg termini que vol generar un espai de diàleg continu entre sanitat i cultura. "Volem visibilitzar una manera diferent de fer circular l'economia. Els sanitaris s'han deixat la pell amb la pandèmia i ara se la tornen a deixar per donar-nos suport –explica Oñate–. I a canvi nosaltres els cuidem a ells amb el nostre art, és un intercanvi".