Rafel Nadal s'imposa al conjunt de comarques, on també han tingut protagonisme els autors locals

260x366 Un home mirant llibres a la Rambla Nova de Tarragona / ELOI TOST/ ACN Un home mirant llibres a la Rambla Nova de Tarragona / ELOI TOST/ ACN

'El fill de l'italià', de Rafael Nadal, 39è Premi Ramon Llull, i 'Entre el cel i la terra' (Columna), de Gerard Quintana, s'han situat com a llibres més venuts a les comarques lleidatanes aquest Sant Jordi. Uns altres títols que també han tingut una bona sortida durant la diada en aquesta demarcació han sigut 'El fibló' (Columna), de Sílvia Soler, i 'El millor d'anar és tornar' (Rosa dels Vents), d'Albert Espinosa. Quant als autors lleidatans destaquen 'Atles de l'oblit' (Pagès Editors), de Teresa Ibars; 'Elogi del tres' (Pagès Editors), de Marialba Revés; 'Lleida desapareguda', de Joan Torné i Sandro Machetti, i 'Sóc més de l'oest' (Fonoll), del Sr. Postu. En castellà, 'La casa alemana' (Planeta), d'Annette Hess, i '...Y ahí lo dejo' (Roca Editorial), de Gonzalo Boye, també han entrat en la llista de títols més venuts a Lleida. Els llibreters lleidatans fan una valoració positiva de la diada, malgrat que la pluja d'última hora de la tarda ha obligat a avançar el tancament de parades instal·lades al carrer. A primera hora del matí també han caigut algunes gotes, però no han impedit que la gent sortís al carrer a comprar roses i llibres.



A les Terres de l’Ebre destaquen l’obra d’Albert Curto ‘Tortosa desapareguda’ i 'La jove Laura', de Francesca Aliern. I ‘El Nen de Prades, el guerriller de la terra roja’, l'última obra de Robert Vallverdú –que explica la història d’un combatent de les guerres carlines–, ha sigut un dels llibres locals més venuts de Sant Jordi a Tarragona. Ha compartit protagonisme amb ‘Tarragona desapareguda’, un recull de fotos històriques elaborat per Jordi Piqué, i ‘L’espasa i la llavor’, una novel·la ambientada al Poblet del segle XII de l’escriptor lleidatà resident a Valls Jordi Nogués. Fora dels autors locals, han despuntat en vendes ‘Contes des de la presó’, d’Oriol Junqueras, i els premiats Rafel Nadal i Jordi Cabré, amb ‘El fill de l’italià’ i ‘Digues un desig’, respectivament. El volum de vendes ha sigut molt semblant al de l’any passat, segons han explicat aquest dimarts alguns llibreters.