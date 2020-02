Diners per “reindustrialitzar” elsector audiovisual

El pressupost de Cultura de la Generalitat previst per al 2020 no arriba a l’1% i per tant segueix sent insuficient per a les demandes de l’ecosistema cultural. Tanmateix, i tot i estar lluny de les xifres precrisi, hi ha una millora que ha de servir per reactivar tot allò que la inacció parlamentària i la pròrroga pressupostària havia congelat. En el cas dels recursos que depenen de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), els que s’adrecen a la part empresarial de la Cultura, s’assoleixen els 63,6 milions d’euros, un 8,5% més que al 2017. Tant l’increment de diners com la reactivació pressupostària (fonamental per a convenis pluriennals) permeten obrir noves línies de finançament per estimular “el múscul del sector”, en paraules del director de l’ICEC, Miquel Curanta.

Una de les prioritats és donar aire al sector audiovisual, especialment castigat els últims anys. Ara es recuperen els diners que es van perdre amb la suspensió de l’anomenda taxa audiovisual per part del Tribunal Constitucional, i el compromís de l’ICEC és destinar-hi 16,3 milions d’euros (i recuperar, a més, els 6,3 milions pendents de pagament). L’objectiu, segons Curanta, és “reindustrialitzar el sector audiovisual”. En aquest sentit, es millorarà la dotació als projectes d’animació, s’obrirà una línia de suport a les sèries i una altra per a coproduccions internacionals, i es destinaran 8 milions d’euros a llargmetratges de ficció i documentals.

Uan de les novetats de l’ICEC és la incorporació d’una línia d’aportacions reintegrables de 100.000 euros per a còmic en català. “El sector editorial és el més industrial, però necessita múscul financer per tirar endavant nous projectes”, diu Curanta, que amb les ajudes al còmic en català vol cobrir “un buit al mercat”. “És allà on hi ha buits de mercat on pensem que podem incidir”, afegeix. També s’estrenarà una subvenció de 100.000 euros per a projectes de realitat virtual, una altra de 120.000 per a podcasts en català i una de 300.000 euros per a la producció i difusió de programes culturals per a la televisió.

En altres àmbits, les galeries d’art recuperen una dotació de 160.000 euros. En teatre, es convocaran línies pluriennals de suport al desenvolupament i la producció per valor d’11,1 milions d’euros entre el 2020 i el 2023, i hi haurà 200.000 euros més per a l’exhibició. També hi haurà més recursos per a la dansa i el circ, tots dos pendents de desenvolupar el pla d’impuls. I en el sector musical es posaran al dia les dotacions per a la música en viu ei s reactivarà el programa per a la creació i difusió de carreres discogràfiques. Pel que fa al sector editorial, i a banda dels ajuts al còmic, l’altra novetat és un estudi per “estimular la reobertura de llibreries en pobles que se n’hagin quedat sense”.

El CoNCA rebaixa a 5 els Premis Nacionals

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) reformula els Premis Nacionals de Cultura. De deu guardons es passa a cinc, per tal de dedicar a cada artista o col·lectiu premiat un programa de difusió que s’allargui durant tot l’any. “Volem que no sigui un moment de glòria, sinó una campanya que es desenvolupi al llarg del temps”, diu la presidenta del CoNCA, Vinyet Panyella. Els guardons passaran a lliurar-se a l’octubre.